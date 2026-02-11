⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й

Конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.

Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Конькобежный спорт Мужчины 1000 м 1. Джордан Штольц (США) – 1.06,28 (OR) 2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 0,50 3. Нин Чжунянь (Китай) – 1,06 4. Дамиан Журек (Польша) – 1,13 5. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,30 6. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1,37