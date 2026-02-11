⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й
Конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.
Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Конькобежный спорт
Мужчины
1000 м
1. Джордан Штольц (США) – 1.06,28 (OR)
2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 0,50
3. Нин Чжунянь (Китай) – 1,06
4. Дамиан Журек (Польша) – 1,13
5. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,30
6. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1,37
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Ну как с ним вообще бороться. 21 год, а уже великий чемпион
Штольц пушка