101

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м, де Бо – 2-й, Нин Чжунянь – 3-й

Конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпиаде-2026.

Американский конькобежец Джордан Штольц выиграл золото на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Конькобежный спорт

Мужчины

1000 м

1. Джордан Штольц (США) – 1.06,28 (OR)

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) – 0,50

3. Нин Чжунянь (Китай) – 1,06

4. Дамиан Журек (Польша) – 1,13

5. Юп Веннемарс (Нидерланды) – 1,30

6. Кьелд Нейс (Нидерланды) – 1,37

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
logoОлимпиада-2026
logoсборная Канады
logoсборная Нидерландов
Купер Маклауд
logoДжордан Штольц
logoЙеннинг де Бо
logoКьелд Нейс
logoсборная США
Лоран Дюбрей
Юп Веннемарс
1000 м (коньки)
101 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ужасно подставили голландца
Ответ 99ninja
Ужасно подставили голландца
Китайца дисквалифицировали? Но Ваннемарсу от этого не легче. Честно говоря давно пора явных фаворитов в паре ставить на старте на правильную дорожку
Ответ 99ninja
Ужасно подставили голландца
а как было Крамеру обидно в 2010, там вообще свой подставил
Неплохая тактика у китайцев, один тафгаит, другой цепляет
Ох, Джордан второй круг 25.6
Ну как с ним вообще бороться. 21 год, а уже великий чемпион
Ответ radio_weiss
Ох, Джордан второй круг 25.6 Ну как с ним вообще бороться. 21 год, а уже великий чемпион
Хайден в 21 с коньками закончил, наелся)) А у этого всё только начинается
Ответ radio_weiss
Ох, Джордан второй круг 25.6 Ну как с ним вообще бороться. 21 год, а уже великий чемпион
То как он прямо на глазах съедал не кого-нибудь, а Де Бу, перед входом в заключительный вираж - прямо холодок по спине… при этом камера снимала это фронтально…
Китайский план сработал, гады
Командная работа китайцев)
Штольц пушка
Кстати, gemini предсказывал что первую строчку возьмет Штольц с результатом 1:06:32, а вторую де Бо с результатом 1:06:78. Но третью предсказывал поляку
Да конечно ничего не получилось.. Даже 100м пробежать второй раз подряд на высочайший результат проблематично, а тут 1000м (пусть и на коньках) - нереально.
китаец из массового что то решил исполнить?
Ответ Simon Petrikov
китаец из массового что то решил исполнить?
Решил тут смешанная дисциплина и можно исполнять шорт-трек.
В одиночестве, да еще и 20 минут спустя, замахнуться на секунды призеров, будет практически нереально..
На всех дистанциях тут ставят олимпийские рекорды.
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лердам победила на дистанции 1000 м, Кок – 2-я, Такаги – 3-я
9 февраля, 17:43
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Эйтрем победил на дистанции 5000 м, Йилек – 2-й, Лорелло – 3-й
8 февраля, 16:45
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м, победила итальянка Лоллобриджида
7 февраля, 16:23
Рекомендуем
Главные новости
Олимпиада-2026. Коньки. Штольц, де Бо, Журек, Гао Тинъюй, Ким Джун Хо, Дюбрей выступят на дистанции 500 м
11 минут назад
Олимпиада-2026, 14 февраля, кто от России выступает сегодня: Посашков выйдет на старт в забегах на 1500 м, Крылова – в квалификации на 1000 м в шорт-треке
сегодня, 05:36
Олимпиада-2026. Шорт-трек. Посашков, Данджину, ван ‘т Ваут, Дюбуа, Сигель, Сун Лун выступят в четвертьфинальных забегах на 1500 м
сегодня, 05:02
Конькобежец Семирунний взял серебро Олимпиады за Польшу. В 2023-м он перешел из сборной России
вчера, 17:42
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Йилек победил на дистанции 10 000 м, Семирунний – 2-й, Бергсма – 3-й
вчера, 16:50
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Ван ‘т Ваут победил на дистанции 1000 м, Сун Лун – 2-й, Рим Джон Ун – 3-й, Посашков дисквалифицирован
12 февраля, 20:59
⚡ Олимпиада-2026. Шорт-трек. Велзебур выиграла золото на дистанции 500 м, Фонтана – 2-я, Саро – 3-я, Крылова выбыла в квалификации
12 февраля, 20:53
⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Лоллобриджида выиграла золото на 5000 м, Конейн – 2-я, Виклунд – 3-я
12 февраля, 16:52
Тренер шорт-трекистов Максимов об условиях на Олимпиаде: «Ребята очень довольны, питание шикарное. Никаких косых взглядов не было замечено»
11 февраля, 16:19
Григорьев о дисквалификации Посашкова: «Видимо, его не обучали правилам. Сто процентов справедливое наказание»
10 февраля, 15:51
Ко всем новостям
Последние новости
Карла Бруни: «Горжусь, что участвовала в открытии Турина-2006. Было восхитительно наблюдать за церемонией в Милане и перенестись на 20 лет назад»
7 февраля, 11:39
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Рекомендуем