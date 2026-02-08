35

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Эйтрем победил на дистанции 5000 м, Йилек – 2-й, Лорелло – 3-й

Норвежец Сандер Эйтрем победил на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2026 в Милане.

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем одержал победу на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Конькобежный спорт

Мужчины

5000 м

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.03,95 (OR)

2. Методей Йилек (Чехия) – 2,53

3. Риккардо Лорелло (Италия) – 5,27

4. Давиде Гьотто (Италия) – 5,62

5. Тимоти Лубино (Франция) – 7,20

6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 7,36

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А где голландцы?
Ответ Plamen
А где голландцы?
Им не повезло на этот раз - всё, что короче, заберет невероятный Штольц🤷‍♂️
Ответ TandF
Им не повезло на этот раз - всё, что короче, заберет невероятный Штольц🤷‍♂️
М-да уж! Вот так перестаёшь следить пару-тройку лет за коньками и выясняются ошеломительные и кардинальные перемены в стане лидеров и фаворитов. Лет сорок, наверное, Голландия и коньки всегда ассоциировалось с безоговорочным доминированием. А тут, вон оно чо )))
Давно не следил за коньками. Куда швед пропал? Где летучие голландцы? Второй день, а у датчей медальный пшик. Когда такое было в последний раз? Ну а норги уже и каток оккупировали.
Что-то у голландцев совсем все плохо пока что. Это их первое непопадание на пьедестал на 5000 метров... с 1984 года ))
Айтрем просто убрал всех.
Вчера тоже норвежка и голландка ьыла гигантскими фаворитами, а победила итальянка на которую было 33-1. Поддеожка зала гнала ее вперед просто невероятно. Тут тоже италтянцы могут побороться
Итальянцы вновь с медалью. Причём, Лорелло, выступавший в парах до заливки льда, уж точно в претендентах на топ-3 не фигурировал.
Мировой и олимпийский рекорды за пару недель у Сандера.
Моё почтение.
А почему ван дер Пул/Свенссон закончил карьеру, кто-нибудь знает?
Сандер идет по стопам Крамера - тот тоже в 23 года взял первое золото ОИ на пятерке с олимпийским рекордом, обладая уже мировым.
Ну тут Эйтрем фаворит же, да? Если совсем не облажались с пиком формы.
Ответ ЭЮЯ
Ну тут Эйтрем фаворит же, да? Если совсем не облажались с пиком формы.
Совсем не обязательно _ итальянец и молодой чех еще могут выстр на золото, но в общем то тройка скорее всего будет из них
Ответ Diana1324
Совсем не обязательно _ итальянец и молодой чех еще могут выстр на золото, но в общем то тройка скорее всего будет из них
А ещё есть Лабино
