⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Эйтрем победил на дистанции 5000 м, Йилек – 2-й, Лорелло – 3-й
Норвежец Сандер Эйтрем победил на дистанции 5000 м на Олимпиаде-2026 в Милане.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Конькобежный спорт
Мужчины
5000 м
1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.03,95 (OR)
2. Методей Йилек (Чехия) – 2,53
3. Риккардо Лорелло (Италия) – 5,27
4. Давиде Гьотто (Италия) – 5,62
5. Тимоти Лубино (Франция) – 7,20
6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 7,36
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
