⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Эйтрем победил на дистанции 5000 м, Йилек – 2-й, Лорелло – 3-й

Норвежский конькобежец Сандер Эйтрем одержал победу на дистанции 5000 м на Олимпийских играх в Милане. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Конькобежный спорт Мужчины 5000 м 1. Сандер Эйтрем (Норвегия) – 6.03,95 (OR) 2. Методей Йилек (Чехия) – 2,53 3. Риккардо Лорелло (Италия) – 5,27 4. Давиде Гьотто (Италия) – 5,62 5. Тимоти Лубино (Франция) – 7,20 6. Педер Конгсхеуг (Норвегия) – 7,36