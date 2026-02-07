Ксения Коржова: «На Олимпиаде ко мне относятся хорошо – мы улыбаемся, здороваемся, желаем друг другу удачи»

Конькобежка Коржова: на Олимпиаде ко мне относятся хорошо.

Российская конькобежка Ксения Коржова рассказала, что на Олимпиаде-2026 ощущает атмосферу праздника.

Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м с результатом 4 минуты 5,83 секунды. Победу с олимпийским рекордом (3.54,28) одержала итальянка Франциска Лоллобриджида.

«Хорошо ко мне относятся – мы улыбаемся, здороваемся, подписаны друг на друга в соцсетях, желаем друг другу удачи.

Все, что здесь происходит, стоит того, чтобы быть здесь. Попасть на Игры – это уже праздник. До этого у меня было напряжение, и такого праздника не ощущалось.

В день старта я этим праздником насладилась по полной. Ставила задачу удержать свой уровень в сезоне, потому что в этом сезоне я показывала высокий для себя уровень результатов. Думаю, несмотря на ошибки, у меня это получилось неплохо», – сказала спортсменка.