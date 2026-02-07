Болельщики в свитерах с надписью «СССР» и с флагами с олимпийским Мишкой поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026

Болельщики из России поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026.

Болельщики в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку Ксению Коржову во время соревнований Олимпиады-2026.

Они также пронесли на трибуны флаги с изображением олимпийского Мишки – символа Игр-1980 в Москве.

Коржова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида.

