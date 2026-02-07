Фото
Болельщики в свитерах с надписью «СССР» и с флагами с олимпийским Мишкой поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026

Болельщики из России поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026.

Болельщики в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку Ксению Коржову во время соревнований Олимпиады-2026. 

Они также пронесли на трибуны флаги с изображением олимпийского Мишки – символа Игр-1980 в Москве. 

Коржова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
ТАСС
ну эти двое действительно могли видеть и СССР и олимпийского мишку 1980) Олды.
Сразу показали, на каком органе имели они ограничения МОК! Одобряем.
Сразу показали, на каком органе имели они ограничения МОК! Одобряем.
Где и что нарушили болельщики? Символики России нет. Какие вопросы?
У них ещё шоколад Аленка. Красавцы
CCCP — Cosmic Crew Control Program. Так что ничего не нарушено! А мишка на флагах, потому что полетят малую и большую медведицу изучать!
Как в старом анекдоте
Чи Чи Чи Пи
Чи Чи Чи Пи...
Интересно, а флаг СССР или РСФСР запрещёно проносить ?
Запрещено
А имперки?)
Спокойно. Не мишка, а Михаил Иванович Топтыгин. Дегтярев утвердил.
А что не веник из парной))))
А Фомочкина там нету?)
