Болельщики в свитерах с надписью «СССР» и с флагами с олимпийским Мишкой поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026
Болельщики из России поддержали конькобежку Коржову на Играх-2026.
Болельщики в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку Ксению Коржову во время соревнований Олимпиады-2026.
Они также пронесли на трибуны флаги с изображением олимпийского Мишки – символа Игр-1980 в Москве.
Коржова, выступавшая в нейтральном статусе, заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Победу с олимпийским рекордом одержала итальянка Франческа Лоллобриджида.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
