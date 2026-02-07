Журова о 12-м месте Коржовой на Олимпиаде: «Ксения выступила нормально. К сожалению, соперницы имели явное преимущество в подготовке»

Журова назвала нормальным результатом 12-е место Коржовой на Олимпиаде.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова оценила выступление россиянки Ксении Коржовой на дистанции 3000 м на Олимпийских играх-2026.

Коржова стала 12-й с результатом 4 минуты 5,83 секунды. Победу с олимпийским рекордом (3.54,28) одержала итальянка Франциска Лоллобриджида.

«Как и обещала, я слежу за выступлением наших спортсменов, и, конечно, я смотрела забег. Я считаю, что Коржова нормально выступила.

Можно было рассчитывать на чудеса, как это случилось у итальянки, ей и стены помогли, она недавно ребенка родила и сегодня пошла ва-банк. К сожалению, наши соперницы имели явное преимущество в подготовке, потому что имели возможность готовиться на высоте», – сказала Журова.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась с «СЭ» мнением о выступлении россиянки Ксении Коржовой на дистанции 3000 метров на Олимпиаде-2026.

Коржова заняла 12-е место, уступив победительнице Франческе Лоллобриджиде из Италии 11,55 секунды.

«Нельзя винить Ксению в том, что она что-то не доделала, не боролась до конца. Она старалась максимально. Коржовой не хватило подготовки на среднегорье и высокогорье. Это именно та специфическая конькобежная подготовка, когда работаешь на катке на высоте около 1000 метров.

Все иностранцы проводят такие подготовки минимум три раза в год, а мы не делаем вообще. Поэтому наши спортсмены, которые выступают на длинных дистанциях, не получают, так скажем, этой природной силы. Именно в этом вижу основную причину такого выступления, потому что все остальное, чтобы бегать быстро, у Коржовой есть», – приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс» .

Олимпиада: Гуменнику нашли «хорошее решение», Непряева упала из-за каши, золотая сенсация с олимпийским рекордом! Онлайн