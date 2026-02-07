Коржова о выступлении на Олимпиаде: «По ощущениям хорошо сбегала, мне все понравилось. Думаю, можно гордиться дебютом»

Конькобежка Коржова: думаю, можно гордиться дебютом на Олимпиаде.

Российская конькобежка Ксения Коржова поделилась эмоциями после выступления на Олимпиаде-2026.

Коржова выступила на дистанции 3000 м в нейтральном статусе.

«Эмоции после дистанции ни с чем не сравнить. Очень крутая поддержка. По ощущениям хорошо сбегала. Мне все понравилось.

Думаю, можно гордиться моим дебютом. Всегда улыбайтесь и будьте счастливы», – сказала спортсменка в видео, которое опубликовано в телеграм-канале Союза конькобежцев России.