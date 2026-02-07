Глава Союза конькобежцев России получил визу и сможет поехать на Олимпиаду-2026 в Италию
Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сможет поехать в Италию на Олимпийские игры.
Сегодня, 7 февраля, будут разыграны медали на дистанции 3000 м у женщин. В забегах выступит россиянка Ксения Коржова.
«Визу мне дали, я полечу [на Олимпиаду]», – сказал Гуляев.
На дальнейших соревнованиях также выступят конькобежка Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.
