Глава Союза конькобежцев России получил визу и сможет поехать на Олимпиаду-2026 в Италию

Сегодня, 7 февраля, будут разыграны медали на дистанции 3000 м у женщин. В забегах выступит россиянка Ксения Коржова.

«Визу мне дали, я полечу [на Олимпиаду]», – сказал Гуляев.

На дальнейших соревнованиях также выступят конькобежка Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Зрителем на трибуны. Плюс контактёром с ISU, правда.
