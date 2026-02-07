⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м, победила итальянка Лоллобриджида

Конькобежка Коржова стала 12-й на 3000 м на Олимпиаде-2026 в Милане.

7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане конькобежки разыграли медали на дистанции 3000 м. Победила итальянка Франческа Лоллобриджида, россиянка Ксения Коржова – 12-я. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Конькобежный спорт Женщины 3000 м 1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 3.54,28 (олимпийский рекорд) 2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 2,26 3. Валери Мальте (Канада) – 2,65 4. Йой Бене (Нидерланды) – 3,84 5. Изабель Вайдеманн (Канада) – 4,96 6. Надежда Морозова (Казахстан) – 6,92... 10. Елизавета Голубева (Казахстан) – 9,02... 12. Ксения Коржова (Россия) – 11,55... 15. Марина Зуева (Беларусь) – 12,81