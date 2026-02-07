118

⚡ Олимпиада-2026. Коньки. Коржова стала 12-й на дистанции 3000 м, победила итальянка Лоллобриджида

Конькобежка Коржова стала 12-й на 3000 м на Олимпиаде-2026 в Милане.

7 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане конькобежки разыграли медали на дистанции 3000 м. Победила итальянка Франческа Лоллобриджида, россиянка Ксения Коржова – 12-я.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Конькобежный спорт

Женщины

3000 м

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) – 3.54,28 (олимпийский рекорд)

2. Рагне Виклунд (Норвегия) – 2,26

3. Валери Мальте (Канада) – 2,65

4. Йой Бене (Нидерланды) – 3,84

5. Изабель Вайдеманн (Канада) – 4,96

6. Надежда Морозова (Казахстан) – 6,92...

10. Елизавета Голубева (Казахстан) – 9,02...

12. Ксения Коржова (Россия) – 11,55...

15. Марина Зуева (Беларусь) – 12,81

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
118 комментариев
Олимпийский рекорд + День рождения! Сегодня Лолло — самая счастливая девчонка в мире :)
Прикольно. Показали болельщиков в спортивных костюмах с надписью СССР и флагом олимпийского мишки. Оригинальная маскировка.
Там ещё и Аркадий Дворкович в синей куртке стоял) Справа от них)
Парашютов за спиной не хватало )))
Вот это Лоллобриджида жахнула!!
Ответ Николай Ульянов
Вот это Лоллобриджида жахнула!!
Недаром у неё известная кинофамилия ))
Ответ Tori Krug
Недаром у неё известная кинофамилия ))
внучатая племянница. и кузен - министр СХ ))
Такого дня рождения мир ещё не видел
Что творит Лоло??! С такой корявой техникой, но какая сила, какая воля! В 36 лет! Личный рекорд и рекорд Италии на таком тяжёлом льду!
Голландки последний раз были без медалей на этой дистанции в 2010 году ))
Мамма миа, вот это история, вот это день рождения!
Олимпийская чемпиона в день рождения , на домашней Олимпиаде , в присутствии сына . Что может быть круче в карьере спортсменки . Двоюродная бабушка порадуется на небесах .
Молодец, Ксения. В свою силу пробежала, выиграла в паре. Пока опыта не хватает грамотно распределиться по всей дистанции: всё-таки разброс по кругам 31,29 - 31, 70 - 32,40 и два круга по 33 с копейками говорит о том, что можно было по 32 бежать и сохранить силы на финишный круг.
Крутая итальянка, правда. Всё что было выложила и даже больше. С олимпийским рекордом. Молодец!
