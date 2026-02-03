1

Фаткулина о дисквалификации за допинг: «Сделала ошибку, когда приняла «Ринофлуимуцил». Мне жаль, что так случилось»

Фаткулина о дисквалификации за допинг: сделала ошибку, жаль, что так получилось.

Призер Олимпиады-2014 конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что по ошибке использовала запрещенный препарат. 

Спортсменка отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Она была отстранена на 12 месяцев за нарушение пункта 4.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе). 

«Я всегда была против употребления запрещенных веществ и никогда бы не стала принимать их намеренно для улучшения спортивного результата. К сожалению, я сделала ошибку, когда приняла во внесоревновательный период «Ринофлуимуцил».

В тот период моей жизни я только возвращалась в спорт после рождения ребенка, нужно было больше контроля за всеми моментами, на который меня не хватило.

Мне очень жаль, что так случилось. Хочется, чтобы все спортсмены на моем примере извлекли важный урок — предельная внимательность поможет избежать столь тяжелых моментов в карьере», – сказала Фаткулина. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Ольга Фаткулина
Справочку, справочку от врача иметь надо, и рецепт с чеком из аптеки. А то всё авось да небось.
