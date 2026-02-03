Елистратов о «Ледниковом периоде»: «Конечно, я совершаю ошибки. 27 лет занимаюсь шорт-треком, но он сильно отличается от фигурного катания»

Елистратов о «Ледниковом периоде»: здесь я все делаю впервые в жизни.

Олимпийский чемпион, чемпион мира по шорт-треку Семен Елистратов поделился впечатлениями от участия в шоу «Ледниковый период», где он выступает в паре с Татьяной Волосожар .

– Как идет процесс скатки, чем удивило фигурное катание? Думали, что будет сложнее или проще?

– Отличия от шорт-трека колоссальные. То, что мой вид спорта связан со льдом, не помогает. Мы до сих пор скатываемся, это очень и очень долгий процесс.

– Каково вам, когда говорят: «Семен, вы плохо катаетесь»?

– На правду не обижаются! Я не фигурист, да. Я 27 лет занимаюсь шорт-треком профессионально, но это не имеет ничего общего с фигурным катанием. Конечно, я совершаю ошибки.

Это говорит о том, что фигурное катание и шорт-трек очень сильно отличаются друг от друга, несмотря на то, что у нас одна международная федерация. Огромнейшая разница в технике прохождения поворотов.

– Одна из важных вещей при катании в паре – это выполнение поддержек. У вас не самый высокий рост. Тяжело дается их выполнение?

– Никогда в жизни не делал поддержки. Никогда не делал перебежки, не катался назад. Это проект, в котором я все делаю впервые в своей жизни. Конечно, у меня не будет получаться. У меня нет никакой обиды на жюри. Они говорят правильно, подчеркивают: «Мы видим потенциал, вы можете, еще много времени».

Все-таки хочется вырасти, хочется удивить и свою партнершу тоже. Таня постоянно мне говорит, чтобы я не переживал, не волновался, ничего страшного. То есть у меня нет желания любой ценой победить в этом проекте. Мы здесь не выигрываем олимпийскую медаль.

Я папа и знаю, что такое ответственность, а у Тани трое детей. Если делаю поддержку, то осознаю, что это очень травмоопасно. И я ни за что на свете ради баллов, чтобы поставили 6,0, не пойду на неуверенную поддержку.

Лучше упаду, смажу или еще как-то сделаю, но лишь бы просто Таня была в безопасности, потому что после этого проекта она должна вернуться к своим родным и близким, своим детям. Это основное.

Если получится зрителя порадовать, как-то устроить шоу – хорошо. Главное мнение и любовь принесут наши дорогие телезрители, им будет уже виднее, кто действительно старается, пытается, дает эмоции, это же видно. <...>

– То есть здесь для вас главное – участие?

– Опять же, повторюсь, если получится победить – хорошо. Но я не готов жертвовать всем, как в профессиональном спорте. Это когда готовишься к Олимпийским играм, жертвуешь всем личным временем, не знаешь, что такое день рождения. Болеешь или не болеешь – все равно тренируешься, готовишься.

Здесь это, конечно, тоже работа, однако все же шоу. Считаю, что прежде всего это классная возможность попробовать себя в чем-то новом. Теперь я знаю, что могу что-то еще, помимо шорт-трека, например, ехать назад на фигурных коньках, и, говорят, я неплохой актер, ха-ха.

Выиграть любой ценой задачи не стоит. Тем более здесь есть ребята, которые катаются великолепно. Например, Федя Федотов с Таней Тотьмяниной для меня просто прекрасная пара с отличной техникой. Когда я дойду до такого уровня на фигурных коньках, как Федя Федотов, возможно, буду делать какие-то новые элементы, – сказал Елистратов.

