Серебряный призер Олимпиады-2014 Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг
Конькобежка Ольга Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг.
Российская конькобежка Ольга Фаткулина отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Фаткулина была отстранена на 12 месяцев за нарушение пункта 4.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе).
Срок ее дисквалификации отсчитывался с 28 октября 2025 года с зачетом отбытого временного отстранения — с 3 декабря 2024 года.
Фаткулиной 36 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионкой мира на 1000 м и трехкратной чемпионкой Европы.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РУСАДА
4 комментария
Эта у которой аномальные щёчки?
И аномальное филе)
Возвращайте в Титаны!
