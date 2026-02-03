Серебряный призер Олимпиады-2014 Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг

Конькобежка Ольга Фаткулина отбыла дисквалификацию за допинг.

Российская конькобежка Ольга Фаткулина отбыла дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Фаткулина была отстранена на 12 месяцев за нарушение пункта 4.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе).

Срок ее дисквалификации отсчитывался с 28 октября 2025 года с зачетом отбытого временного отстранения — с 3 декабря 2024 года.

Фаткулиной 36 лет, она является серебряным призером Олимпийских игр 2014 в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионкой мира на 1000 м и трехкратной чемпионкой Европы.