Скобликова: мнение, что смотреть Олимпиаду не надо — ерунда.

Шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Лидия Скобликова заявила, что будет смотреть Олимпийские игры-2026.

«Обязательно буду смотреть Олимпиаду. Мнение, что ее смотреть не надо — ерунда. Все, кто болеет за наших спортсменов, будут следить.

Но говорить об их шансах сейчас очень тяжело, потому что много лет мы не принимаем участие нигде. Но я болею за наших и желаю им победы!

Кстати, на первых Олимпиадах, когда мы тоже участвовали впервые, вернулись с медалями. И я верю, что у нас найдутся те, кто окажет достойное сопротивление», — сказала Скобликова.

«За кого персонально буду болеть, кроме конькобежцев? За наших лыжников. Я не представляю, какие у них шансы на призовые места, но они обязательно навяжут борьбу — они по-другому не умеют!» — цитирует Скобликову «СЭ».

Олимпиада стартует 6 февраля. В России соревнования покажет Okko.