Светлана Журова: «На Олимпиаде медали могут получить наши фигуристы, лыжник Коростелев, который может конкурировать с норвежцами»

Журова: на Олимпиаде медали могут получить наши фигуристы и лыжник Коростелев.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что российские спортсмены смогут завоевать медали на Олимпиаде-2026 в Милане.

«У наших спортсменов есть шансы на призовые места. Медали могут получить наши фигуристы, лыжник Коростелев, который может конкурировать с норвежцами.

А в конькобежном спорте, особенно в масс-старте, многое зависит от воли случая, потому что кто-то падает на треке, а кто-то занимает правильное тактическое положение. Последние могут стать первыми, поэтому наша Анастасия Семенова тоже сможет стать олимпийской чемпионкой.

Соревнования будут интересными. Молодой парень Штольц (конькобежец) из Америки может выиграть четыре медали, есть вероятность, что все они будут золотыми. Это феноменально, потому что такого спортсмена не рождалось со времен Эрика Хайдена и Лидии Павловны Скобликовой», — сказала Журова.

«Я буду смотреть Олимпиаду, хочу поболеть за наших. Я, будучи спортсменкой, знаю, насколько эта сила энергии важна. Возможно, это просто вера в чудо, но пусть спортсмены знают, что за них болеют не только в зале, где будет очень мало их соотечественников, но еще и телезрители.

Я буду сидеть дома с флагом во время выступления наших!» — цитирует Журову «СЭ».

