  Светлана Журова: «Я убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Олимпийских игр – Петербург и Хельсинки»
Светлана Журова: «Я убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Олимпийских игр – Петербург и Хельсинки»

Журова считает, что Россия и Финляндия могут вместе провести Олимпийские игры.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия и Финляндия в будущем могли бы вместе провести Олимпийские игры.

«Наша страна всегда готова провести летнюю или зимнюю Олимпиаду. Летние Олимпийские игры Казань или Москве хоть завтра проведут. Сочи и Санкт-Петербург тоже могут провести Олимпиаду. Нам скажи – мы хоть завтра все проведем.

Сейчас Олимпиады расписаны, но, думаю, начиная с 2038 года, мы можем претендовать на проведение Игр, если мы этого захотим. У меня вообще есть убеждение, что было бы правильно каким-то странам объединяться при проведении Олимпийских игр. Одной стране уже трудно проводить.

Я, например, убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Игр – Санкт-Петербург и Хельсинки. Одной Финляндии будет трудно провести Олимпиаду, а вот совместно организовать зимние Олимпийские игры было бы интересно.

Причем такая возможность была в 1940 году. Но в связи со всеми событиями, которые потом пошли, все это не состоялось. Но сам факт, что такая Олимпиада исторически была в заявке и к ней готовились. И она была как бы совместной: часть территории современной России и тогда Финляндии.

Да, у нас с Финляндией очень плохие отношения, но гипотетически допускаю, что раз им одним Олимпиаду не провести, то что-то поделить с нами было бы интересно. Это могли бы быть очень интересные Олимпийские игры. А для нас, если бы такая заявка была, примирение с Финляндией было бы кстати. Потому что сейчас мы достигали критической точки, а такая спортивная тема могла бы нас на будущее объединить», – сказала Журова.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Ну как же так? Просто Света видимо забыла, что Финляндия стала страной НАТО, по мнению телевизора и пропагандистов злейшим врагом России) И ещё маленькая деталь, до знаменательного СВО, ни финны, ни шведы этого делать не планировали никогда, но соседи с востока их убедили в обратном))
Ну как же так? Просто Света видимо забыла, что Финляндия стала страной НАТО, по мнению телевизора и пропагандистов злейшим врагом России) И ещё маленькая деталь, до знаменательного СВО, ни финны, ни шведы этого делать не планировали никогда, но соседи с востока их убедили в обратном))
ну так у светЫ с головой давно плохо, это она к чему 1940 год то вспомнила, провокаторша, да и РФ в то время не существовала была другая страна, которая отсутствует в мире уже треть века.
Ну как же так? Просто Света видимо забыла, что Финляндия стала страной НАТО, по мнению телевизора и пропагандистов злейшим врагом России) И ещё маленькая деталь, до знаменательного СВО, ни финны, ни шведы этого делать не планировали никогда, но соседи с востока их убедили в обратном))
любите ,,,,,
Объединиться со страной НАТЫ? Журовой депутатский мандат надоел?
Объединиться со страной НАТЫ? Журовой депутатский мандат надоел?
Возможно, она имела ввиду-после возврата Финляндии в состав РФ, как при Александре 1. Ленин же и Финляндию создал. Да да, было
Возможно, она имела ввиду-после возврата Финляндии в состав РФ, как при Александре 1. Ленин же и Финляндию создал. Да да, было
*в виду
Финляндия будет в восторге от этой идеи. Ещё и 1940-й вспомнила.
Финляндия будет в восторге от этой идеи. Ещё и 1940-й вспомнила.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
не волнуйся, у тебя её и не будет)
Фины сейчас не то что объединяться, они как какать на одном поле не станут с нами.
Где она была последние 4 года??? В коме что ли???
Где она была последние 4 года??? В коме что ли???
В Коми.
Она на какой планете живет? Розовых пони?🤔
1940, ну-ну... Про саму зимнюю войну и говорить нечего, но ниче так, что НОК СССР только в 1951 создали? И когда это "потом" события пошли, если вторая мировая в 1939 началась и накрылись вообще все ОИ в ее период? Она для кого фантазирует?..
Ответ Масяня с Волги
1940, ну-ну... Про саму зимнюю войну и говорить нечего, но ниче так, что НОК СССР только в 1951 создали? И когда это "потом" события пошли, если вторая мировая в 1939 началась и накрылись вообще все ОИ в ее период? Она для кого фантазирует?..
Насколько я понял, тут всё ещё смешнее: кажется, Журова считает "объединённой" Олимпиадой проведение таковой на территории Финляндии в границах до Зимней войны. Типа, раз частично на сегодняшней территории России, то вместе %)
Журова в каком мире живет?! Какая Финляндия?! Даже через 10 лет.
А потом объединиться с Украиной и провести летние игры???
Этой больше не наливать
Этой больше не наливать
тормозной жидкости?
