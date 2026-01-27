Светлана Журова: «Я убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Олимпийских игр – Петербург и Хельсинки»

Журова считает, что Россия и Финляндия могут вместе провести Олимпийские игры.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что Россия и Финляндия в будущем могли бы вместе провести Олимпийские игры.

«Наша страна всегда готова провести летнюю или зимнюю Олимпиаду. Летние Олимпийские игры Казань или Москве хоть завтра проведут. Сочи и Санкт-Петербург тоже могут провести Олимпиаду. Нам скажи – мы хоть завтра все проведем.

Сейчас Олимпиады расписаны, но, думаю, начиная с 2038 года, мы можем претендовать на проведение Игр, если мы этого захотим. У меня вообще есть убеждение, что было бы правильно каким-то странам объединяться при проведении Олимпийских игр. Одной стране уже трудно проводить.

Я, например, убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Игр – Санкт-Петербург и Хельсинки. Одной Финляндии будет трудно провести Олимпиаду, а вот совместно организовать зимние Олимпийские игры было бы интересно.

Причем такая возможность была в 1940 году. Но в связи со всеми событиями, которые потом пошли, все это не состоялось. Но сам факт, что такая Олимпиада исторически была в заявке и к ней готовились. И она была как бы совместной: часть территории современной России и тогда Финляндии.

Да, у нас с Финляндией очень плохие отношения, но гипотетически допускаю, что раз им одним Олимпиаду не провести, то что-то поделить с нами было бы интересно. Это могли бы быть очень интересные Олимпийские игры. А для нас, если бы такая заявка была, примирение с Финляндией было бы кстати. Потому что сейчас мы достигали критической точки, а такая спортивная тема могла бы нас на будущее объединить», – сказала Журова.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.