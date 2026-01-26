0

Семен Елистратов: «За Олимпийскими играми буду следить. У меня нет такого, что если я не поехал, то буду игнорировать»

Елистратов сообщил, что будет смотреть Игры-2026, куда его не пустили.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов будет смотреть Олимпиаду-2026 в Милане, хотя его не допустили к отбору.

«За Олимпийскими играми я буду следить, постараюсь посмотреть соревнования, в которых примут участие наши спортсмены. В первую очередь, конечно, шорт-трек, но буду следить за всеми нашими. У меня нет такого, что если я не поехал, то буду игнорировать. Так сложились обстоятельства, что меня там нет, тут ничего не поделаешь.

Обязательно посмотрю финал по хоккею. Очень жаль, что в Италию не поедут российские хоккеисты, но уверен, что хоккейный турнир будет очень интересным. Еще мне очень нравится сноуборд, дисциплина «хафпайп». Это один из моих любимых видов спорта, и я буду смотреть его вне зависимости от того, будут ли там наши.

Буду искренне болеть за наших ребят в шорт-треке, за девчонок в конькобежном спорте, за фигуристов, конечно, лыжников, саночников. Мне кажется, это очень важно. И болельщикам тоже настоятельно советую смотреть Игры и поддерживать наших спортсменов», – рассказал Елистратов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoСемен Елистратов
logoсборная России (шорт-трек)
logoОлимпиада-2026
шорт-трек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Монголия покорила олимпийской формой. И это для троих спортсменов!
26 января, 06:30Видео
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026 в Милане
26 января, 00:27
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026 в Милане
26 января, 00:18
Главные новости
Лидия Скобликова: «Мнение, что смотреть Олимпиаду не надо — ерунда. Все, кто болеют за наших спортсменов, будут следить»
вчера, 19:57
Светлана Журова: «На Олимпиаде медали могут получить наши фигуристы, лыжник Коростелев, который может конкурировать с норвежцами»
вчера, 15:45
Фаткулина о конькобежках на Олимпиаде: «У Семеновой шансов больше, потому что она бежит масс-старт, а это, как правило, лотерея. Коржовой будет тяжелее»
29 января, 14:53
Елистратов о шорт-трекистах Посашкове и Крыловой на Олимпиаде: «Они должны спокойно подготовиться и выступить по мере своих сил»
29 января, 13:12
Светлана Журова: «Я была мэром Олимпийской деревни в Сочи-2014. Разница между ней и Турином-2006 – это как день и ночь, начиная от воровства из стиральных машинок и заканчивая номерами»
28 января, 10:25
Семен Елистратов: «Не могу смотреть на четыре года вперед. Но мечта выступить на Играх-2030 есть»
27 января, 08:44
Николай Гуляев: «Более чем уверен, что Совет ISU осенью допустит наших юниоров»
27 января, 07:32
Светлана Журова: «Я убеждена, что Россия может объединиться с Финляндией для проведения Олимпийских игр – Петербург и Хельсинки»
27 января, 06:46
«В Дании сказали, что меня не будут считать хорошим примером для молодых ребят». Экс-российская конькобежка Торуп о новой стране
26 января, 06:35
Гуляев о задачах российских конькобежцев и шорт-трекистов на Олимпиаде: «О медалях говорить, наверное, неправильно. Но в чудеса мы верим»
25 января, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября 2025, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября 2025, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября 2025, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня 2025, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая 2025, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта 2025, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта 2025, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41