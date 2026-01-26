Семен Елистратов: «За Олимпийскими играми буду следить. У меня нет такого, что если я не поехал, то буду игнорировать»

Елистратов сообщил, что будет смотреть Игры-2026, куда его не пустили.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов будет смотреть Олимпиаду-2026 в Милане, хотя его не допустили к отбору.

«За Олимпийскими играми я буду следить, постараюсь посмотреть соревнования, в которых примут участие наши спортсмены. В первую очередь, конечно, шорт-трек, но буду следить за всеми нашими. У меня нет такого, что если я не поехал, то буду игнорировать. Так сложились обстоятельства, что меня там нет, тут ничего не поделаешь.

Обязательно посмотрю финал по хоккею. Очень жаль, что в Италию не поедут российские хоккеисты, но уверен, что хоккейный турнир будет очень интересным. Еще мне очень нравится сноуборд, дисциплина «хафпайп». Это один из моих любимых видов спорта, и я буду смотреть его вне зависимости от того, будут ли там наши.

Буду искренне болеть за наших ребят в шорт-треке, за девчонок в конькобежном спорте, за фигуристов, конечно, лыжников, саночников. Мне кажется, это очень важно. И болельщикам тоже настоятельно советую смотреть Игры и поддерживать наших спортсменов», – рассказал Елистратов.