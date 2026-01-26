  • Спортс
  «В Дании сказали, что меня не будут считать хорошим примером для молодых ребят». Экс-российская конькобежка Торуп о новой стране
«В Дании сказали, что меня не будут считать хорошим примером для молодых ребят». Экс-российская конькобежка Торуп о новой стране

Экс-российская конькобежка Торуп пожаловалась на отношение в сборной Дании.

Бывшая российская шорт-трекистка и конькобежка Софья Торуп (Просвирнова), выступающая за сборную Дании, пожаловалась на отношение к ней местной федерации.

В 2022-м она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа и перебралась в эту страну.

12 января Торуп выиграла масс-старт на чемпионате Европы.

«Последние 2 года были самыми трудными в моей жизни. 2 года назад я решила вернуться в шорт-трек, которому посвятила большую часть жизни. У меня была мечта представлять Данию в шорт-треке, а в будущем я хотела помочь развитию этого вида спорта, возможно, стать тренером датских спортсменов.

Но когда я объявила об этом федерации, они сказали, что мне не разрешат представлять Данию в шорт-треке. Объяснили это тем, что хотели бы развивать этот вид спорта с нуля, с датскими конькобежцами на датской земле, и что меня не будут считать хорошим примером для подражания для молодых ребят…

1,5 года билась, но бесполезно. Плюс в коньках я не получала никакого финансирования, и мне толком не объяснили, что нужно для его получения или какой-либо поддержки. И вот на фоне стресса, понимая, что не выступлю на Олимпиаде, мечте вернуться в шорт-трек, я продолжала каждый день работать на конькобежном овале. И выиграла чемпионат Европы в новом для меня виде спорта.

Первый вопрос, который мне задали после золота: что значит выиграть золото для Дании? Я потеряла дар речи, у меня не было ответа», – сказала Торуп.

Бывшие россиянки не поедут на Олимпиаду из-за бюрократии. Хотя могли бы взять медали

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Софьи Торуп
Посмотрел ее предыдущие интервью, у нее нет гражданства, только вид на жительство, и спортивное гражданство, то есть право выступать за Данию. Так что у нее все впереди.
