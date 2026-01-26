«В Дании сказали, что меня не будут считать хорошим примером для молодых ребят». Экс-российская конькобежка Торуп о новой стране
Бывшая российская шорт-трекистка и конькобежка Софья Торуп (Просвирнова), выступающая за сборную Дании, пожаловалась на отношение к ней местной федерации.
В 2022-м она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа и перебралась в эту страну.
12 января Торуп выиграла масс-старт на чемпионате Европы.
«Последние 2 года были самыми трудными в моей жизни. 2 года назад я решила вернуться в шорт-трек, которому посвятила большую часть жизни. У меня была мечта представлять Данию в шорт-треке, а в будущем я хотела помочь развитию этого вида спорта, возможно, стать тренером датских спортсменов.
Но когда я объявила об этом федерации, они сказали, что мне не разрешат представлять Данию в шорт-треке. Объяснили это тем, что хотели бы развивать этот вид спорта с нуля, с датскими конькобежцами на датской земле, и что меня не будут считать хорошим примером для подражания для молодых ребят…
1,5 года билась, но бесполезно. Плюс в коньках я не получала никакого финансирования, и мне толком не объяснили, что нужно для его получения или какой-либо поддержки. И вот на фоне стресса, понимая, что не выступлю на Олимпиаде, мечте вернуться в шорт-трек, я продолжала каждый день работать на конькобежном овале. И выиграла чемпионат Европы в новом для меня виде спорта.
Первый вопрос, который мне задали после золота: что значит выиграть золото для Дании? Я потеряла дар речи, у меня не было ответа», – сказала Торуп.
