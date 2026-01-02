19

МОК: российские спортсмены будут в Милане-2026 в нейтральном статусе даже в случае конца СВО

Россияне будут в Милане-2026 в нейтральном статусе даже в случае конца СВО.

Российские спортсмены поедут на зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане в нейтральном статусе даже в том случае, если завершится СВО.

Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявила глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«На данном этапе ничего не изменится в уже принятом решении: нейтральные атлеты, в индивидуальном порядке», – сказала Ковентри.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РИА Новости
