  • Светлана Журова: «У меня есть традиция – три года не разряжаю елку. В этом году уже будет четвертый, как она стоит у меня красивая»
23

Журова рассказала, что праздничная елка стоит у нее уже четвертый год.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, что праздничная елка стоит у нее уже четвертый год.

– Как будете встречать Новый год и что обязательно должно быть на вашем столе?

– Думаю, классический вариант, как это заведено с Советского Союза: оливье, сельдь под шубой, как всегда. Может, какие‑то новые блюда попробуем, разные мысли есть. Может, какой‑нибудь черничный пирог сами сделаем. Отмечать буду с детьми, с их бабушкой и дедушкой. Домашний и семейный Новый год.

– Какой самый запоминающийся подарок вам делали на Новый год?

– Был подарок, который меня очень удивил. Я долго искала диск Татьяны Анциферовой. Мне его нашли и подарили на Новый год. Это было настолько удивительно и произвело на меня большое впечатление.

А так у меня еще есть традиция: три года не разряжаю елку. В этом году уже будет четвертый, как она стоит у меня красивая. Я и сама покупаю игрушки, и мне дарят. Это разные, уникальные, авторские и творческие работы. Я ими постепенно заполняю елку. Много ангелов – больше всего, конечно, коньков и конькобежцев.

Даже есть очень старая игрушка, которую я в прошлом году забрала с чужой елки, – это конькобежец-динамовец. Я увидела у друзей, они сказали: «Видимо, она тебя ждала, не можем тебе не отдать». В Петербурге каждый год делают тематические игрушки: по сказке «Двенадцать месяцев», какие‑то мишки, также была Снежная королева, в этом году Шамаханская царица, – рассказала Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
