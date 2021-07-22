Светлана Журова: «Для наших футболистов мотивация – только деньги. Грубо, наверное, но это факт»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что победа сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира не станет мотивирующей для игроков сборной в большом футболе.

«Для наших футболистов мотивацией являются только деньги. Грубо, наверное, но это факт.

Боюсь, что им реально все равно, кто выигрывает в параллельных видах спорта, они думают о себе, о том, как они играют.

Не думаю, что это завело их каким-то образом. У них своя программа и свой план – и я им желаю удачи, потому что они тоже могут играть.

У нас были достаточно успешные моменты в современной истории футбола – бронза на чемпионате Европы, порадовали болельщиков на чемпионате мира в Москве, хоть и дошли до четвертьфинала.

Главное, не чтобы они смотрели по сторонам, а чтобы играли хорошо и не расстраивали нас, как это случилось на недавнем чемпионате Европы», – сказала Журова.

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