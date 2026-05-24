Россиянка Махмудова выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе из лука

Россиянка Махмудова победила на чемпионате Европы по стрельбе из лука.

Россиянка Нуриниссо Махмудова выиграла золото в стрельбе из классического лука на чемпионате Европы в Анталье (Турция).

В финале Махмудова победила испанку Элию Каналес.

Сегодня прошел заключительный день турнира. Россияне допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.