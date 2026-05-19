Российские юниоры взяли серебро и бронзу в упражнении «трап, трио» на чемпионате Европы по стрельбе

Российские юниоры завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы по стрельбе.

Россияне завоевали серебро и бронзу в заключительный день юниорского чемпионата Европы по стрельбе в хорватском Осиеке.

В упражнении «трап, трио» у юниорок вторыми стали Ксения Татаринова, Дара Чупина и Анастасия Дунаева, у юниоров третье место заняли Никита Прытков, Денис Дубинин и Денис Гончаров.

Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.