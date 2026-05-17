Россиянки взяли золото в упражнении «трио» на юниорском чемпионате Европы по пулевой стрельбе
Россиянки взяли золото на юниорском чемпионате Европы по стрельбе в Хорватии.
Россиянки Валерия Ганакова, София Сметанкина и Евгения Падерина завоевали золото в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в упражнении «трио» на юниорском чемпионате Европы в хорватском Осиеке.
В финале российская команда одержала победу над командой Беларуси со счетом 13:3. Третье место заняла сборная Чехии.
Турнир в Осиеке завершился в воскресенье. Российские и белорусские спортсмены принимали в нем участие в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
