World Archery сняла ограничения на допуск белорусских спортсменов и команд к турнирам

World Archery начнет допускать белорусских атлетов к турнирам без ограничений.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) сняла все ограничения на участие белорусских спортсменов в соревнованиях. 

«Исполнительный совет World Archery снял ограничения на участие белорусских атлетов и команд в соревнованиях под своей эгидой в соответствии с последними указаниями Международного олимпийского комитета.

Это относится исключительно к соревнованиям World Archery, включая Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. Участие по-прежнему регулируется стандартными требованиями – соответствию критериям и антидопинговым правилам, применимыми ко всем спортсменам и командам», – говорится в сообщении на сайте федерации.

Ранее МОК сообщил, что больше не рекомендует международным федерациям вводить какие‑либо санкции в отношении белорусских спортсменов и команд. В отношении россиян ограничения на допуск к турнирам сохраняются.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: World Archery
