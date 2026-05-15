Россиянки выиграли золото чемпионата Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки

Россиянки победили на чемпионате Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки.

Россиянки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли золото чемпионата Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки. Турнир проходит в хорватском Осиеке и завершится 17 мая. Российские спортсменки набрали 1846,8 балла в стрельбе с 50 м лежа. Второе место заняла сборная Чехии (1843,7), третье – сборная Германии (1841,9).