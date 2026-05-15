Россиянки выиграли золото чемпионата Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки
Россиянки победили на чемпионате Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки.
Россиянки Мария Круглова, Елена Кретинина и Анастасия Сорокина выиграли золото чемпионата Европы среди юниоров в стрельбе из винтовки.
Турнир проходит в хорватском Осиеке и завершится 17 мая.
Российские спортсменки набрали 1846,8 балла в стрельбе с 50 м лежа. Второе место заняла сборная Чехии (1843,7), третье – сборная Германии (1841,9).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
