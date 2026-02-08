Российские спортсмены завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы по стрельбе

Россияне победили в трех дисциплинах на юниорском ЧЕ по стрельбе.

Российские стрелки-юниоры завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы, который проходит в болгарском Бургасе.

В стрельбе из пневматической винтовки (трио) среди спортсменов до 16 лет победили Ева Мелентьева, Майя Пономарева и Таисия Тихомирова. В аналогичной дисциплине до 18 лет золото взяли Елена Кретинина, Мария Круглова и Лидия Васильева.

В смешанных парах до 18 лет в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победу одержали Эвелина Шеина и Тихон Галыгин.

В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (трио) среди юниоров до 18 лет Николай Яковлев, Егор Пелевин и Иван Колесник стали серебряными призерами.

Чемпионат Европы среди юниоров завершится 9 февраля.