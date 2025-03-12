Россиянка Яскевич выиграла золото чемпионата Европы в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м

Россиянка Любовь Яскевич выиграла золото на чемпионате Европы по стрельбе.

Турнир проходит в хорватском Осиеке с 9 по 12 марта. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Яскевич победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в упражнении «соло». В финальной перестрелке она оказалась сильнее представительницы Армении Эльмиры Карапетян (15:13). Третье место – у Шевваль Илайда Тархан из Турции.

Российская спортсменка завоевала третий титул чемпионки Европы в карьере.