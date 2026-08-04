Джереми Джордаан покинул московское «Динамо»
Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».
Регбист Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».
Клуб завершил сотрудничество с южноафриканским нападающим второй линии.
35-летний Джордаан, помимо «Динамо», выступал за «Енисей-СТМ», «Стрелу-Ак Барс» и «Локомотив». В составе казанской команды становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряных медалей чемпионата России по регби.
В межсезонье перебрался в «Динамо» из «Локомотива».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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