Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».

Регбист Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».

Клуб завершил сотрудничество с южноафриканским нападающим второй линии.

35-летний Джордаан, помимо «Динамо», выступал за «Енисей-СТМ», «Стрелу-Ак Барс» и «Локомотив». В составе казанской команды становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряных медалей чемпионата России по регби.

В межсезонье перебрался в «Динамо » из «Локомотива».