  1. Спортс
  2. Регби
  3. Новости

  4. Джереми Джордаан покинул московское «Динамо»

0
Джереми Джордаан покинул московское «Динамо»
Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».

Регбист Джереми Джордаан покинул московское «Динамо».

Клуб завершил сотрудничество с южноафриканским нападающим второй линии.

35-летний Джордаан, помимо «Динамо», выступал за «Енисей-СТМ», «Стрелу-Ак Барс» и «Локомотив». В составе казанской команды становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также серебряных медалей чемпионата России по регби.

В межсезонье перебрался в «Динамо» из «Локомотива».

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Джереми Джордаан
переходы
logoДинамо
logoЧемпионат России по регби

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс»
Артем Ровский: «Чтобы победить в финале Кубка России, «Енисею-СТМ» не нужно придумывать что-то новое»
Егор Зыков перешел в «Славу-МАР»
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат России по регби. 9-й тур. «Динамо» сыграет с «ВВА-Подмосковье», «Красный Яр» – со «Стрелой-Ак Барс», «Слава» против «Локомотива»
Видео
Тестовые матчи. «Стормерс» сыграют с Новой Зеландией, Япония встретится с Австралией, Аргентина против ЮАР
Коннов о переходе в «Стрелу-Ак Барс»: «После пяти лет во Франции меня очень тепло встретили прямо на перроне – с чак-чаком и тюбетейкой. Знаю, что в Казани меня ждет качественный уровень регби»
Алексей Коннов перешел в «Стрелу-Ак Барс»
Финал Кубка России по регби состоится 26-27 сентября
Полное расписание чемпионата России по регби-2026: в сезоне выступают 7 команд, финал – в середине октября
Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс»
Кубок Карри. 3-й тур. «Стормерс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальерс» уступили «Пумас», другие результаты
World Rugby может отстранить сборную Самоа на четыре года из-за того, что правительство страны отозвало поддержку национального регбийного союза
Никита Максимов: «В физическом плане у нас достаточно сильный чемпионат. Но в скорости игры мы здорово отстаем»
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады