Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс»
Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс».
Регбист Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс».
Перед началом сезона Арлашов переходил в казанский клуб как раз из «ВВА».
Но за половину сезона так и не провел ни одного матча за «Стрелу-Ак Барс», выступая за молодежную сборную Республики Татарстан в Лиге молодежных команд.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
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