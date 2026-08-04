Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье» из «Стрелы-Ак Барс».

Регбист Никита Арлашов на правах аренды перешел в «ВВА-Подмосковье » из «Стрелы-Ак Барс».

Перед началом сезона Арлашов переходил в казанский клуб как раз из «ВВА».

Но за половину сезона так и не провел ни одного матча за «Стрелу-Ак Барс», выступая за молодежную сборную Республики Татарстан в Лиге молодежных команд.