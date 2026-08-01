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World Rugby может отстранить сборную Самоа на четыре года из-за того, что правительство страны отозвало поддержку национального регбийного союза
Самоа могут отстранить от международного регби из-за проблем внутри страны.

Сборная Самоа по регби может быть отстранена от международных соревнований. 

Как сообщает Le Parisien, национальная сборная «находится в состоянии хаоса» после того, как правительство страны приняло решение отозвать поддержку Lakapi Samoa – национального регбийного союза. 

«Это решение включает в себя отзыв всей финансовой поддержки и помощи, ранее предоставленной правительством Самоа», – заявил премьер-министр страны Лаули Леуатеа Шмидт. 

Причиной отзыва финансовой помощи называются «неразрешимые внутренние проблемы и разногласия». 

В марте этого года премьер-министр утверждал, что создаст альтернативный союз для управления спортом в стране, если весь совет директоров Lakapi Samoa не уйдет в отставку. По его мнению, управление союзом находится на самом низком уровне за всю историю. 

По информации Samoan Observer, World Rugby – руководящий орган международного регби – дал правительству Самоа 24 часа на пересмотр своего решения. В противном случае команде грозит четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях.

Однако в World Rugby не подтвердили информацию о возможной дисквалификации Самоа, заявив, что находятся в «активном и конструктивном диалоге со всеми сторонами». 

Мужская сборная Самоа квалифицировалась на Кубок мира по регби 2027 года, который пройдет с 1 октября по 13 ноября в Австралии. Самоанцы участвовали в девяти из десяти мужских Кубков мира в истории, пропустив только первый – в 1987 году.

Самоанская мужская сборная в начале 2023 года занимала 11-е место в рейтинге World Rugby, но с тех пор опустилась на 20-е место. Женская сборная занимает 15-е место.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Le Parisien
logoСборная Самоа по регби
World Rugby (IRB)
logoКубок мира по регби

Комментарии

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Последнее-распоследнее предупреждение, после которого ничего не будет. У Австралии с самоанцами какие-то политические интересы, будут и дальше закрывать глаза на коррупцию.
А НРЛ, вроде, активно стала вкладываться в тихоокеанский регбилиг. Долго ли ждать смены приоритетов на островах?
Сборная Самоа по лиг и так сейчас на три головы круче, чем Ману Самоа
ОтветНорвежский прихлебатель
А НРЛ, вроде, активно стала вкладываться в тихоокеанский регбилиг. Долго ли ждать смены приоритетов на островах? Сборная Самоа по лиг и так сейчас на три головы круче, чем Ману Самоа
Пишут что Австралийский регбийный союз профинансирует развитие регби в Океании. Средства возьмут из 90 млн австралийских долларов, выделенных правительством страны на проведение мужского Кубка мира-2027 и женского турнира 2029 года, и направят на развитие регби в Тихоокеанском регионе.
Деньги пойдут на тренировочные программы, подготовку тренеров, инфраструктуру и развитие женского регби. Также обсуждается создание двух тихоокеанских команд, которые смогут присоединиться к четырём австралийским клубам в новом предсезонном турнире.
ОтветScrumhalf
Пишут что Австралийский регбийный союз профинансирует развитие регби в Океании. Средства возьмут из 90 млн австралийских долларов, выделенных правительством страны на проведение мужского Кубка мира-2027 и женского турнира 2029 года, и направят на развитие регби в Тихоокеанском регионе. Деньги пойдут на тренировочные программы, подготовку тренеров, инфраструктуру и развитие женского регби. Также обсуждается создание двух тихоокеанских команд, которые смогут присоединиться к четырём австралийским клубам в новом предсезонном турнире.
Австралии самой себе бы помочь...
World Rugby решила поддержать коррупционеров в самоанском союзе регби?
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