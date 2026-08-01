World Rugby может отстранить сборную Самоа на четыре года из-за того, что правительство страны отозвало поддержку национального регбийного союза

Сборная Самоа по регби может быть отстранена от международных соревнований.
Как сообщает Le Parisien, национальная сборная «находится в состоянии хаоса» после того, как правительство страны приняло решение отозвать поддержку Lakapi Samoa – национального регбийного союза.
«Это решение включает в себя отзыв всей финансовой поддержки и помощи, ранее предоставленной правительством Самоа», – заявил премьер-министр страны Лаули Леуатеа Шмидт.
Причиной отзыва финансовой помощи называются «неразрешимые внутренние проблемы и разногласия».
В марте этого года премьер-министр утверждал, что создаст альтернативный союз для управления спортом в стране, если весь совет директоров Lakapi Samoa не уйдет в отставку. По его мнению, управление союзом находится на самом низком уровне за всю историю.
По информации Samoan Observer, World Rugby – руководящий орган международного регби – дал правительству Самоа 24 часа на пересмотр своего решения. В противном случае команде грозит четырехлетний запрет на участие в международных соревнованиях.
Однако в World Rugby не подтвердили информацию о возможной дисквалификации Самоа, заявив, что находятся в «активном и конструктивном диалоге со всеми сторонами».
Мужская сборная Самоа квалифицировалась на Кубок мира по регби 2027 года, который пройдет с 1 октября по 13 ноября в Австралии. Самоанцы участвовали в девяти из десяти мужских Кубков мира в истории, пропустив только первый – в 1987 году.
Самоанская мужская сборная в начале 2023 года занимала 11-е место в рейтинге World Rugby, но с тех пор опустилась на 20-е место. Женская сборная занимает 15-е место.
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Сборная Самоа по лиг и так сейчас на три головы круче, чем Ману Самоа
Деньги пойдут на тренировочные программы, подготовку тренеров, инфраструктуру и развитие женского регби. Также обсуждается создание двух тихоокеанских команд, которые смогут присоединиться к четырём австралийским клубам в новом предсезонном турнире.