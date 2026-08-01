Никита Максимов: «В физическом плане у нас достаточно сильный чемпионат. Но в скорости игры мы здорово отстаем»

Регбист «Локомотива» Максимов оценил уровень чемпионата России.

Регбист «Локомотива » Никита Максимов оценил уровень чемпионата России.

– На твой взгляд, что может привлечь в регби больше, чем в других видах спорта? Если сравнить с футболом, хоккеем, баскетболом. Что бы ты выделил?

– Думаю, нужно просто людям донести, что правил, конечно, достаточно много, но они не так тяжело понимаются, как это выглядит. Нужно объяснить, что это достаточно легкий вид спорта для понимания, просто нужно побольше разобраться.

Думаю, должно пройти еще время с той популяризацией, которая сейчас идет. Тогда больше людей вовлечется, и дальше уже пойдет прогресс. И по правилам люди будут быстрее адаптироваться.

– Заметил ли, что российское регби становится более современным? В Европе и Южном полушарии игра ускоряется, меняются трактовки правил, меньше остановок. Есть ли такое же у нас? И не теряет ли регби из-за этого свою жесткость, брутальность?

– Да, заметил по поводу ускорения игры. Сейчас мы стремимся к европейским стандартам и стараемся не отставать от них. Такие моменты внедряются и у нас.

Нет, я думаю, это никак не мешает жесткости, потому что ее в игре все равно остается достаточно.

– Когда смотришь зарубежное регби, возникает мысль, что российский чемпионат отстает? Насколько вообще заметна разница – в физике, мышлении, скорости игры?

– Я скажу так: именно в физическом плане у нас достаточно сильный чемпионат. Единственное, в чем мы очень сильно отстаем, – это пока что скорость игры. Конечно, это ощутимо видно. За границей игра намного быстрее, чем у нас.

– Есть мысли, как это можно исправить? Что для этого нужно сделать?

– Я думаю, в нынешних реалиях это, конечно, тяжело сделать. Очень помогают международные матчи, чемпионаты Европы, игры сборной России. Такие моменты помогают повышать уровень игроков, появляется азарт становиться сильнее, и уже от этого будет расти уровень чемпионата.

Пока сейчас нет игр с соперниками сильнее тех, что есть в чемпионате России, конечно, сделать это тяжело, – рассказал Максимов.