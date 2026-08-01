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  4. Максимов о поражениях «Локомотива»: «Это травмы. Больше ничего выделить не могу, систематичности нет»

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Максимов о поражениях «Локомотива»: «Это травмы. Больше ничего выделить не могу, систематичности нет»
Максимов высказался о поражениях «Локомотива» на ЧР по регби.

Регбист «Локомотива» Никита Максимов не видит систематичности в поражениях команды.

– Сейчас команда идет значительно ниже ожиданий – одна победа и шесть поражений. Почему сезон не складывается? Дело только в травмах, как говорит главный тренер?

– Это травмы, о которых уже сказали. Больше ничего выделить не могу. Какую-то систематичность я бы, конечно, не определил в этом всем, потому что каждое поражение воспринимается по-своему. То есть нет такого, что мы проигрываем под копирку. Я не могу ничего такого выделить. Наш тренерский штаб делает большую работу по минимизированию каких-либо недостатков, насколько это возможно.

– Какое поражение вообще считаешь самым болезненным или самым неприятным? Может быть, команда в этом матче выглядела хорошо, но все равно уступила?

– Первое, что приходит в голову сразу, это когда мы сначала выбили «Стрелу-Ак Барс» из Кубка, а потом уже в рамках чемпионата России, где игра была достаточно равная, не хватило немного дожать ее в концовке. Наверное, это поражение я бы выделил.

– У «Локомотива» сейчас несколько легионеров в составе. На твой взгляд, как они влияют на атмосферу? Как происходит коммуникация? На каком языке общаетесь?

– Некоторые легионеры уже долгое время находятся в России, уже выучили русский язык, достаточно неплохо на нем разговаривают, понимают, что-то могут ответить. И те, кто приезжают новые – будь то грузины, африканцы или фиджийцы, – им уже проще адаптироваться, потому что есть ребята, которые говорят и на их языке, и знают русский.

Поэтому коммуникация и адаптация происходят быстрее. Мы разговариваем и по-русски, и по-английски. В этом плане проблем нет.

– Они как-то втягиваются в коллектив не только в плане регби? Дружите семьями, проводите время вместе? Или ребята просто приезжают сюда на заработки?

– Нет, мы все общаемся и в тренировочном процессе, и вне его. Все поддерживаем связь.

– У «Локомотива» недавно такое заявление было: если вы хотите поговорить, не пишите плохие комментарии в интернете – мы всегда готовы с вами пообщаться. Наш клуб максимально открыт к диалогу после матчей.

– Это все связано, думаю, с той атмосферой, которая царит на трибунах. В Пензе очень большое количество болельщиков, которые поддерживают регби, поддерживают местную команду, болеют за нас и правда переживают за все игры, за их результат, – рассказал Максимов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Legalbet
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Никита Максимов
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