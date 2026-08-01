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Артем Ровский: «Чтобы победить в финале Кубка России, «Енисею-СТМ» не нужно придумывать что-то новое»
Ровский поделился ожиданиями от финала Кубка России по регби.

Регбист «Енисея-СТМ» Артем Ровский подвел итоги первой половины сезона для команды.

– Первую половину чемпионата России по регби «Енисей-СТМ» завершил на третьем месте. Как команда оценивает этот результат и насколько он соответствует ожиданиям, которые были перед стартом сезона?

– Конечно, мы ожидали, что завершим первую часть чемпионата лидерами. Но получилось так, как получилось. Не сказал бы, что команда сильно расстроилась промежуточной третьей строке в турнирной таблице. Скорее, это ситуация будет для нас дополнительной мотивацией побеждать во второй части сезона.

– Впереди у «Енисея-СТМ» финал Кубка России по регби против «Динамо». В последнее время матчи с московской командой складываются для красноярцев непросто. За счет чего, на ваш взгляд, «Динамо» удалось так заметно прибавить и стать серьезным соперником для ведущих команд страны? Что будет важно показать «Енисею-СТМ» в финале, чтобы завоевать трофей?

– Я считаю, что большую роль в прогрессе «Динамо» сыграл отличный подбор молодых игроков, которые набрались и продолжают набирать опыт по ходу матчей. Чтобы победить в финале Кубка России по регби, «Енисею-СТМ» не нужно придумывать что-то новое. Нужно просто сыграть дисциплинированно и максимально реализовать свои моменты.

– В первой половине чемпионата России по регби вы занесли четыре попытки и вошли в число самых результативных игроков команды. Насколько сами довольны своей игрой? Что считаете своим главным прогрессом в этом сезоне и какие элементы игры удалось улучшить?

– Не особо доволен, ведь я пока в числе лучших, а не лидер (улыбается). Что касается прогресса, то стараюсь развивать свое главное качество – скорость. Ну и, конечно, работать над тем, чтобы не допускать ошибок в защите и при сохранении мяча, – рассказал Ровский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoКубок России
Артем Ровский
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо

Комментарии

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Не соглашусь с Артёмом. Мне наоборот кажется, что в игре Енисея надо что-то менять,--по крайней мере в ключевых матчах!
Игра команды стала слишком... предсказуемой для соперников. Соперники послабее по-прежнему не могут противостоять этой тяжёлой машине. Но самые сильные команды как будто бы научились справляться с Енисеем. Определённо надо преподносить соперникам какие-то сюрпризные моменты, которые ставили бы тех в тупик (в играх с тем же Динамо, например)
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