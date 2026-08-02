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  4. Кубок Карри. 3-й тур. «Стормерс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальерс» уступили «Пумас», другие результаты

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Кубок Карри. 3-й тур. «Стормерс» обыграли «Шаркс», «Боланд Кавальерс» уступили «Пумас», другие результаты
«Грикас» обыграли «Читас» в 3-м туре Кубка Карри.

С 31 июля по 2 августа прошли матчи третьего тура Кубка Карри по регби.

Кубок Карри

3-й тур

31 июля

Грикас – Читас – 24:21 (17:7)

1 августа

Стормерс XXIII – Шаркс – 36:28 (19:14)

Лайонс – Буллс – 42:19 (28:0)

2 августа

Боланд Кавальерс – Пумас – 15:20 (5:10)

Турнирное положение: Лайонс – 11 очков (3 игры), Читас – 11 (3), Грикас – 10 (3), Боланд Кавальерс – 10 (3), Стормерс XXIII – 8 (3), Пумас – 7 (3), Шаркс – 5 (3), Буллс – 1 (3). 

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
Кубок Карри
Фри Стэйт Читас
Пумас
Боланд Кавальерс
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Грикас
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Комментарии

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Читас хорошо стартовали в этом турнире. А в концовке матча им чуть-чуть не хватило, надо было дроп бить, что ли. Дважды шанс был со штрафными у чужой зачётки.
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