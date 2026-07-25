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  4. Кубок России по регби-7. «Кубань» и «Динамо» лидируют в группах после первого дня

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Кубок России по регби-7. «Кубань» и «Динамо» лидируют в группах после первого дня
25 и 26 июля в Монино пройдет Кубок России по регби-7.

25 июля в Монино стартовал групповой этап мужского Кубка России по регби-7.

ВидеоСпортс’’ показывает весь турнир в прямом эфире.

Кубок России по регби-7

Монино

Мужчины

Групповой этап

Динамо – Сибирь – 48:0

Липецк – Балтийский шторм – 0:5

Застава – Сборная Татарстана – 7:14

Кубань – ВВА-Подмосковье – 17:12

Динамо – МГТУ им. Н.Э. Баумана – 38:14

Липецк – Сибирь – 5:7

Застава – Приморец-ОН – 24:12

Кубань – Сборная Татарстана – 7:17

Динамо – Липецк – 48:0

Балтийский шторм МГТУ им. Н.Э. Баумана – 12:0

Застава – Кубань – 7:14

ВВА-Подмосковье – Приморец-ОН – 24:0

Липецк – МГТУ им. Н.Э. Баумана – 26:12

Балтийский шторм – Сибирь – 12:12

Кубань – Приморец-ОН – 24:0

ВВА-Подмосковье – Сборная Татарстана – 12:31

Турнирное положение

Группа А: Кубань – 10 очков (4 матча), сборная Республики Татарстан – 9 (3), ВВА-Подмосковье – 5 (3), Застава – 5 (3), Приморец-ОН – 3 (3).

Группа B: Динамо – 9 (3), Балтийский шторм – 8 (3), Липецк – 6 (4), Сибирь – 6 (3), МГТУ им. Н.Э. Баумана – 3 (3).

Опубликовал: Антон Пилясов
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