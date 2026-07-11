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Nations Championship. 2-й тур. Новая Зеландия обыграла Италию, Австралия уступила Франции, ЮАР победила Шотландию, другие результаты
Новая Зеландия обыграла Италию во втором туре Nations Championship.

11 июля прошли матчи второго тура чемпионата наций по регби. 

Nations Championship

2-й тур

Новая Зеландия — Италия — 47:17 (14:10)

Австралия — Франция — 26:42 (21:12)

Япония — Ирландия — 20:36 (13:19)

Фиджи — Англия — 8:73 (3:35)

ЮАР — Шотландия — 42:28 (14:14)

Аргентина — Уэльс — 35:21 (28:14)

Север: Ирландия – 10 очков (2 игры), Франция — 7 (2), Шотландия — 6 (2), Англия — 5 (2), Уэльс — 5 (2), Италия — 0 (2).

Юг: ЮАР — 10 (2), Новая Зеландия — 10 (2), Аргентина — 6 (2), Япония – 4 (2), Австралия — 3 (2), Фиджи — 0 (2).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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И всё-таки, при всей моей любви к чемпионату России - для популяризации регби надо в первую очередь показывать у нас по ТВ лучшее мировое регби сборных и клубов.
ОтветScrumhalf
И всё-таки, при всей моей любви к чемпионату России - для популяризации регби надо в первую очередь показывать у нас по ТВ лучшее мировое регби сборных и клубов.
Правильно. Тот же футбол массово любят и смотрят из-за матчей ЛЧ и ЧМ, а не Леон Вторая Лига Б.
ОтветScrumhalf
И всё-таки, при всей моей любви к чемпионату России - для популяризации регби надо в первую очередь показывать у нас по ТВ лучшее мировое регби сборных и клубов.
Да, но только если нашей стране дадут права на показ этих турниров. А это вообще не факт, что произойдет.
Фанатов Олл Блэкс с победой и рекордом Джордана, посмотрим, сможет ли Уилл еще пару десятков занести. Бомбардир он, конечно, великолепный.

По матчу Ле Блё скажу так - первый тайм был кошмарный, в защите просто была дыра, все-таки Жалибер посредственный фуллбэк, сколько им 50-22 залетело, два или три.
Но я понимаю, что по факту, учитывая очень большое количество травм игроков веера, такая расстановка была чуть ли не единственной.
Второй же тайм просто блестящий, размазали австралийцев. В созидании все же Матье один из лучших в мире флай-хавов. Наверное, Галтье в перерыве им напихал за такую игру, раз они так полетели)
Хет-трик Уилла Джордана сделал его рекордсменом по числу попыток(50 в 56 матчах) за всю историю ОБ.Понравился новичок из Веллингтона Мурби,Ситити очень старался,но часто ронял мяч в необязательных ситуациях.Что касается Италии,то я давно утвердился во мнении,что она могла быть топ-5,,если б матч длился 15- 20 минут.Хотя в последние гтды они заметно прибавляют,чего стоят недавние победы над Шотландией и Англией
Праздник регби 🏉 начался
Фиджийцам нужен нормальный главный тренер. С аборигеном во главе это обычная команда 2-го эшелона без какой-либо командной игры.
Руководителям регбийного союза нужно перестать дурковать и воровать, иначе все успехи последних лет пойдут псу под хвост.
ОтветMr. Jones
Фиджийцам нужен нормальный главный тренер. С аборигеном во главе это обычная команда 2-го эшелона без какой-либо командной игры. Руководителям регбийного союза нужно перестать дурковать и воровать, иначе все успехи последних лет пойдут псу под хвост.
Ну вроде ещё и сама федерация начудила как вы сказали. Может быть и быстрое продвижение с соратникам из Самоа и Тонга.
Ну нет совсем уже детские ошибки. Чего то Фиджи хуже и хуже.
пора бы уже итальянцам наконец таки обыгрывать НЗ !
ОтветМ.Горький
пора бы уже итальянцам наконец таки обыгрывать НЗ !
НЗ - самая тяжелая команда для середняков, надо сначала команды на ступеньку пониже научиться регулярно обыгрывать.
ОтветMr. Jones
НЗ - самая тяжелая команда для середняков, надо сначала команды на ступеньку пониже научиться регулярно обыгрывать.
согласен. вот потому французам так тяжело.
Кстати, на rugbyrama нашел комментарий Галтье по игре. Учитывая, что у Жалибера была небольшая травма икроножной, всю неделю фуллбэком готовился Астой. Но Матье решил прям твердо играть, и в итоге у него и Нтамака была совместная тренировка, которая длилась шесть минут, а больше было аналитической работы. В общем, провальный первый тайм -- это была игровая состыковка двух десяток.
Сегодня 5-7 резервистов будут жилы рвать .проявить себя перед Расси.
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