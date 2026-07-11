Nations Championship. 2-й тур. Новая Зеландия обыграла Италию, Австралия уступила Франции, ЮАР победила Шотландию, другие результаты
Новая Зеландия обыграла Италию во втором туре Nations Championship.
11 июля прошли матчи второго тура чемпионата наций по регби.
Nations Championship
2-й тур
Новая Зеландия — Италия — 47:17 (14:10)
Австралия — Франция — 26:42 (21:12)
Япония — Ирландия — 20:36 (13:19)
Фиджи — Англия — 8:73 (3:35)
ЮАР — Шотландия — 42:28 (14:14)
Аргентина — Уэльс — 35:21 (28:14)
Север: Ирландия – 10 очков (2 игры), Франция — 7 (2), Шотландия — 6 (2), Англия — 5 (2), Уэльс — 5 (2), Италия — 0 (2).
Юг: ЮАР — 10 (2), Новая Зеландия — 10 (2), Аргентина — 6 (2), Япония – 4 (2), Австралия — 3 (2), Фиджи — 0 (2).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
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По матчу Ле Блё скажу так - первый тайм был кошмарный, в защите просто была дыра, все-таки Жалибер посредственный фуллбэк, сколько им 50-22 залетело, два или три.
Но я понимаю, что по факту, учитывая очень большое количество травм игроков веера, такая расстановка была чуть ли не единственной.
Второй же тайм просто блестящий, размазали австралийцев. В созидании все же Матье один из лучших в мире флай-хавов. Наверное, Галтье в перерыве им напихал за такую игру, раз они так полетели)
Руководителям регбийного союза нужно перестать дурковать и воровать, иначе все успехи последних лет пойдут псу под хвост.
Летние Тесты: А нет, всё нормально!