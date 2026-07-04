Чемпионат России по регби. 8-й тур. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив», «ВВА-Подмосковье» – «Славу-МАР», «Енисей-СТМ» против «Динамо»
«Енисей-СТМ» сыграет с «Динамо» на чемпионате России по регби.
4 и 5 июля проходит восьмой тур чемпионата России по регби.
Спортс’’ показывает все матчи в прямом эфире.
8-й тур
4 июля
Стрела-Ак Барс – Локомотив – 45:8 (38:3)
Стрела-Ак Барс: попытки – Сутидзе (2), Ткаченко, Вавилин, Тромп, Потиханов, реализации – Мараис (5), Стинкамп, штрафные – Мараис.
Локомотив: попытки – Гудок, штрафные – Кураев.
ВВА-Подмосковье – Слава-МАР – 15:14 (10:6)
ВВА-Подмосковье: попытки – Джураев, Шмелев, реализации – Казаков.
Слава: попытки – Егоров, штрафные – Баженов (3).
5 июля
Енисей-СТМ – Динамо – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Прямые трансляции регби на Спортсе’’
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Как минимум два постараюсь посмотреть полностью.
По давней пензенской традиции предлагаю назначить Янюшкина. Сергея, в этот раз
Чтобы и дроп-голы бил.