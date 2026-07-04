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Чемпионат России по регби. 8-й тур. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Локомотив», «ВВА-Подмосковье» – «Славу-МАР», «Енисей-СТМ» против «Динамо»
«Енисей-СТМ» сыграет с «Динамо» на чемпионате России по регби.

4 и 5 июля проходит восьмой тур чемпионата России по регби.

Спортс’’ показывает все матчи в прямом эфире.

Чемпионат России по регби

8-й тур

4 июля

Стрела-Ак Барс – Локомотив – 45:8 (38:3)

Стрела-Ак Барс: попытки – Сутидзе (2), Ткаченко, Вавилин, Тромп, Потиханов, реализации – Мараис (5), Стинкамп, штрафные – Мараис.

Локомотив: попытки – Гудок, штрафные – Кураев.

ВВА-Подмосковье – Слава-МАР – 15:14 (10:6)

ВВА-Подмосковье: попытки – Джураев, Шмелев, реализации – Казаков.

Слава: попытки – Егоров, штрафные – Баженов (3).

5 июля

Енисей-СТМ – Динамо – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе’’

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoВВА-Подмосковье
logoСлава
logoСтрела-Ак Барс
logoЧемпионат России по регби
logoДинамо
logoЕнисей-СТМ
logoЛокомотив
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Комментарии

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потрясающий тур!
Непредсказуемый тур_)
ОтветСУОУКЖ1974
Непредсказуемый тур_)
Вот уж точно) сюрприз случился)
Во всех трех матчах возможен любой исход.
Как минимум два постараюсь посмотреть полностью.
А что по ТВ только стм-д показывают? А как же остальные 2 игры в субботу???
ОтветChinese mafia
А что по ТВ только стм-д показывают? А как же остальные 2 игры в субботу???
Всё занято ногомячным ЧМ
ОтветChinese mafia
А что по ТВ только стм-д показывают? А как же остальные 2 игры в субботу???
не хватило эфирного времени....((((
Локо позорище , как будто первый раз играют
Пензе пора менять тренера с такой игрой.
По давней пензенской традиции предлагаю назначить Янюшкина. Сергея, в этот раз
ОтветДва один Сахалин
Пензе пора менять тренера с такой игрой. По давней пензенской традиции предлагаю назначить Янюшкина. Сергея, в этот раз
Играющим.
Чтобы и дроп-голы бил.
Победы Енисею!
Стартовал чемпионат Наций, матчи кайфовые, и даже не знаю ехать на ВВА или нет... Ещё и ливень влил
Ответrwo-51
Стартовал чемпионат Наций, матчи кайфовые, и даже не знаю ехать на ВВА или нет... Ещё и ливень влил
Распогодилось. Поеду. Главное успеть на ЮАР - Англия, а то не хочется по телефону такой матч смотреть!
Теперь у ВВА две победы, у Локо одна.
ОтветScrumhalf
Теперь у ВВА две победы, у Локо одна.
и
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