  1. Спортс
  2. Регби
  3. Новости

  4. Чемпионат России по регби. 7-й тур. «Слава» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» – с «Енисеем-СТМ», «Красный Яр» против «Динамо»

Видео
0
Чемпионат России по регби. 7-й тур. «Слава» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» – с «Енисеем-СТМ», «Красный Яр» против «Динамо»
«Красный Яр» сыграет с «Динамо» на чемпионате России по регби.

27 и 28 июня пройдет седьмой тур чемпионата России по регби.

Все матчи в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’.

Чемпионат России по регби

7-й тур

27 июня

Слава-МАР – Стрела-Ак Барс – 13.00

Локомотив – Енисей-СТМ – 15.00

28 июня

Красный Яр – Динамо – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе’’

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
результаты
logoКрасный Яр
logoСтрела-Ак Барс
logoЛокомотив
logoЧемпионат России по регби
logoСлава
logoЕнисей-СТМ
logoДинамо
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Выиграют гости.
ОтветОЛЛС1911
Выиграют гости.
думаете Яр безнадёжен ????
ОтветМ.Горький
думаете Яр безнадёжен ????
Нестабилен
Регби в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Тестовые матчи. Япония сыграет с «Маори Олл Блэкс», Уэльс против «Барбарианс»
сегодня, 09:15
Молодежный Кубок мира по регби. 1-й тур. Англия сыграет с Ирландией, ЮАР против Уругвая, Франция встретится с Фиджи, другие матчи
сегодня, 09:15
Дилан Смит – лучший игрок шестого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’
24 июня, 14:50
Тестовые матчи. Франция А обыграла Англию А, ЮАР победила Барбарианс, ЮАР А одолела Зимбабве
20 июня, 20:34
Давид Гургенадзе: «Сегодня не хватило технических аспектов. Было много потерь, недостаточно хорошо контролировали мяч»
20 июня, 20:28
Дубли Дорофеева и Хансена: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Динамо»
20 июня, 19:47ВидеоСпортс"
Кубок России по регби. Полуфинал. «Красный Яр» проиграл «Енисею-СТМ», «Локомотив» уступил «Динамо»
20 июня, 19:40Видео
Ульрих Бейерс: «Очень горжусь тем, как сыграли парни. Несмотря на давление, они действовали раскованно»
20 июня, 16:59
Первухин о выходе «Енисея-СТМ» в финал Кубка России: «Большого удовольствия сегодня не получил»
20 июня, 16:54
Шикарная контратака и попытка Пельцера: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Енисея-СТМ»
20 июня, 16:49ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 13:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 15:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 09:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 22:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 17:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 15:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 09:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 19:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 22:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 09:08