Чемпионат России по регби. 7-й тур. «Слава» сыграет со «Стрелой-Ак Барс», «Локомотив» – с «Енисеем-СТМ», «Красный Яр» против «Динамо»
«Красный Яр» сыграет с «Динамо» на чемпионате России по регби.
27 и 28 июня пройдет седьмой тур чемпионата России по регби.
Все матчи в прямом эфире покажет ВидеоСпортс’’.
7-й тур
27 июня
Слава-МАР – Стрела-Ак Барс – 13.00
Локомотив – Енисей-СТМ – 15.00
28 июня
Красный Яр – Динамо – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Прямые трансляции регби на Спортсе’’
Опубликовал: Антон Пилясов
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