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Кубок России по регби. Полуфинал. «Красный Яр» сыграет с «Енисеем-СТМ», «Локомотив» против «Динамо»
«Красный Яр» сыграет с «Енисеем-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби.

20 июня пройдут полуфинальные матчи Кубка России по регби.

Обе игры в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Кубок России по регби-2026

1/2 финала

20 июня, суббота

Красный ЯрЕнисей-СТМ – 13.00

ЛокомотивДинамо – 17.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прямые трансляции регби на Спортсе’’

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
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Ожидаемый финал - Енисей - Динамо на ВТБ Арене, это будет суперматч.
ОтветScrumhalf
Ожидаемый финал - Енисей - Динамо на ВТБ Арене, это будет суперматч.
Лучше пусть будет яр
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