Кубок России по регби. Полуфинал. «Красный Яр» сыграет с «Енисеем-СТМ», «Локомотив» против «Динамо»
«Красный Яр» сыграет с «Енисеем-СТМ» в полуфинале Кубка России по регби.
20 июня пройдут полуфинальные матчи Кубка России по регби.
Обе игры в прямом эфире покажет Спортс’‘.
1/2 финала
20 июня, суббота
Красный Яр – Енисей-СТМ – 13.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Прямые трансляции регби на Спортсе’’
Опубликовал: Антон Пилясов
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