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Чемпионат России по регби. 6-й тур. «Локомотив» проиграл «Красному Яру», «Стрела-Ак Барс» победила «ВВА-Подмосковье», «Слава-МАР» уступила «Енисею-СТМ»
«Локомотив» проиграл «Красному Яру» в шестом туре чемпионата России по регби.

12 и 13 июня прошли матчи шестого тура чемпионата России по регби.

Спортс’’ показывал все матчи в прямом эфире.

Чемпионат России по регби

6-й тур

12 июня

Локомотив – Красный Яр – 19:57 (5:21)

Локомотив: попытки – Хлутков, Машкин, Любаев, реализации – Сергей Янюшкин (2).

Красный Яр: попытки – Смит, Морозов, Лунгиса, Мамрикишвили, Павел Фиц, Де Вит, Преториус, Кузеро, Ратиашвили, реализации – Смит (6).

13 июня

Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье – 45:26 (12:12)

Стрела-Ак Барс: попытки -Нодье (2), Сутидзе, Потиханов, Гаджиев, Людик, Стинкамп, реализации – Мараис (3), Стинкамп (2) .

ВВА-Подмосковье: попытки – Шахов, Безматерных, реализации – Казаков, Безматерных, штрафные – Казаков (4).

Слава-МАР – Енисей-СТМ – 7:45 (7:14)

Слава- МАР: попытки – Березовский, реализации – Баженов.

Енисей-СТМ: попытки – Ровский (2), Серяков, Илофф, Маслов, Магомедсаидов, реализации – Маслов (4), Будыченко.

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе’’

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
logoСтрела-Ак Барс
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logoСлава
результаты
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoВВА-Подмосковье
logoКрасный Яр
logoЛокомотив

Комментарии

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Не понимаю, что происходит? Что это за такие замены у Пензы? Как говорят комментаторы - отдых перед полуфиналом Кубка с Динамо? Но как по мне, там надежды мало, нельзя так в чемпионате сливаться.
ОтветScrumhalf
Не понимаю, что происходит? Что это за такие замены у Пензы? Как говорят комментаторы - отдых перед полуфиналом Кубка с Динамо? Но как по мне, там надежды мало, нельзя так в чемпионате сливаться.
Это уже не первые странные решения_)
ОтветScrumhalf
Не понимаю, что происходит? Что это за такие замены у Пензы? Как говорят комментаторы - отдых перед полуфиналом Кубка с Динамо? Но как по мне, там надежды мало, нельзя так в чемпионате сливаться.
Надеюсь Динамо накажет их за такой подход.
Игр итак немного, каждый раз надо пытаться показать всё на что способны в данный момент.
Не ожидал от ВВА такого сопротивления в Казани. Молодцы парни! И ведь Товмасяна нет. Он мне сказал, что проблемы со спиной
Ответrwo-51
Не ожидал от ВВА такого сопротивления в Казани. Молодцы парни! И ведь Товмасяна нет. Он мне сказал, что проблемы со спиной
При всей моей "любви" к военлётам - молодцы, парни с нижней части таблицы показывают лидерам в очных играх, что лёгких прогулок не будет_)
О, в этом туре все матчи на Спортсе покажут. На Матч ТВ из-за ЧММАКа времени на регби нет.
Кепка крутая в штабе СЛАВЫ.😎
ОтветКот Котов_1116913507
Кепка крутая в штабе СЛАВЫ.😎
Максиму подарили в первой домашней игре этого сезона. Ручная вышивка_)
Это было роскошно, Яр!
ВВА пользуется возможность набирать очки со штрафных, и правильно делает. Тем более Казань пока это им позволяет.
А может Слава победит Енисей? Металлург же побеждал два года назад
ОтветspancherBob
А может Слава победит Енисей? Металлург же побеждал два года назад
Может и победит, СТМ уже неделю варятся в московском горячем бульоне. Может уже разварились.
ОтветСУОУКЖ1974
Может и победит, СТМ уже неделю варятся в московском горячем бульоне. Может уже разварились.
Это они акклиматизируются к московской погоде. В Красноярске сейчас 20° с небольшим
Вот так Яр, без предсезонных матчей, без выездных сборов, собрался и побеждает.
Локо - КЯ будет интересно посмотреть, прямые конкуренты
Просто у Локо проблемы с составом. Чуть кто из основы выпадает - и некому заменить.
ОтветspancherBob
Просто у Локо проблемы с составом. Чуть кто из основы выпадает - и некому заменить.
У кого-то проблемы с составом, а у кого-то составы на две команды_)
ОтветСУОУКЖ1974
У кого-то проблемы с составом, а у кого-то составы на две команды_)
У Стрелы-Ак барс например
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