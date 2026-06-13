Чемпионат России по регби. 6-й тур. «Локомотив» проиграл «Красному Яру», «Стрела-Ак Барс» победила «ВВА-Подмосковье», «Слава-МАР» уступила «Енисею-СТМ»

12 и 13 июня прошли матчи шестого тура чемпионата России по регби.
Спортс’’ показывал все матчи в прямом эфире.
6-й тур
12 июня
Локомотив – Красный Яр – 19:57 (5:21)
Локомотив: попытки – Хлутков, Машкин, Любаев, реализации – Сергей Янюшкин (2).
Красный Яр: попытки – Смит, Морозов, Лунгиса, Мамрикишвили, Павел Фиц, Де Вит, Преториус, Кузеро, Ратиашвили, реализации – Смит (6).
13 июня
Стрела-Ак Барс – ВВА-Подмосковье – 45:26 (12:12)
Стрела-Ак Барс: попытки -Нодье (2), Сутидзе, Потиханов, Гаджиев, Людик, Стинкамп, реализации – Мараис (3), Стинкамп (2) .
ВВА-Подмосковье: попытки – Шахов, Безматерных, реализации – Казаков, Безматерных, штрафные – Казаков (4).
Слава-МАР – Енисей-СТМ – 7:45 (7:14)
Слава- МАР: попытки – Березовский, реализации – Баженов.
Енисей-СТМ: попытки – Ровский (2), Серяков, Илофф, Маслов, Магомедсаидов, реализации – Маслов (4), Будыченко.
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Прямые трансляции регби на Спортсе’’
Игр итак немного, каждый раз надо пытаться показать всё на что способны в данный момент.