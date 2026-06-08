  1. Спортс
  2. Регби
  3. Новости

  4. Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ»

0
Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ»
«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» на чемпионате России по регби.

6 и 8 июня прошли матчи пятого тура чемпионата Росси по регби-2026.

Спортс’’ показал два матча в прямом эфире.

Чемпионат России по регби

5-й тур

6 июня

Слава-МАР – ВВА-Подмосковье –  23:7 (18:0)

Слава-МАР: попытки – Самхарадзе (3), Баженов, штрафные – Баженов.

ВВА-Подмосковье: попытки – Безматерных, реализации – Крылаткин.

Локомотив – Стрела-Ак Барс –  12:14 (7:0)

Локомотив: попытки –  Гудок, Хубаев, реализации – Сергей Янюшкин.

Стрела-Ак Барс: попытки – Людик, Тромп, реализации – Стинкамп (2).

8 июня

Динамо – Енисей-СТМ – 20:17 (20:7)

Динамо: попытки – Дорофеев, Фуше, Шевцов, реализации – Фуше, штрафные – Фуше.

Енисей-СТМ: попытки – Оостхузен, Белослудцев, Месхи, реализации – Гайсин.

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoДинамо
logoСлава
logoЧемпионат России по регби
видео
результаты
logoСтрела-Ак Барс
logoВВА-Подмосковье
logoЕнисей-СТМ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Поле отличное, народу на трибунах много, супер матч!
Успел к просмотру середины первого тайма, супер матч наших команд_)
Не зря ждали этот матч, интересное регби в первом тайме.
Блин, теперь ждать следующего матча аж до понедельника...
ОтветspancherBob
Блин, теперь ждать следующего матча аж до понедельника...
Но зато--какого матча!
ОтветspancherBob
Блин, теперь ждать следующего матча аж до понедельника...
ну да
ВВА никак не могут занести, уже трижды побывали с мячом в чужих 5 метрах, и ничего не набрали.
ОтветScrumhalf
ВВА никак не могут занести, уже трижды побывали с мячом в чужих 5 метрах, и ничего не набрали.
не сегодня...
Судейство удивляет - уже два заброса у Стрелы не заметили, а эпизод с ударом в голову Секисову просто не нашли на записи, вообще шок!
Енисею нужно ускорять игру, с этим и связаны замены. Только так они могут противостоять Динамо.
Молодцы Динамо, классно играют, хотя недавняя история с допингом конечно бросает на них сильную тень.
Матч тура - Слава против ВВА
ОтветОЛЛС1911
Матч тура - Слава против ВВА
Ну на Матче будут его показывать.
Битва титанов
ОтветShuhratKL
Ну на Матче будут его показывать. Битва титанов
А то! Диджитал эксклюзив, как тут мне пояснили знающие люди.
Поехали, вперёд Локомотив! 🚂
Регби в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Янюшкин о разгроме от «Красного Яра»: «Форварды сегодня проиграли все что могли. Совершенно ничего не получилось»
вчера, 15:42
Ульрих Бейерс: «Попросил ребят сегодня только об одном – показать огонь и оставить на поле все. Они справились»
вчера, 15:37
Одиннадцать попыток за игру: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Красного Яра»
вчера, 15:36ВидеоСпортс"
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026: «Динамо» лидирует после пятого тура
вчера, 13:02
Чемпионат России по регби. 6-й тур. «Локомотив» проиграл «Красному Яру», «Стрела-Ак Барс» сыграет с «ВВА-Подмосковье», «Слава-МАР» против «Енисея-СТМ»
вчера, 13:01Видео
Super Rugby. 1/2 финала. «Чифс» победили «Крусейдерс», «Харрикейнс» встретятся с «Блюз»
вчера, 10:17
Нодари Самхарадзе – лучший игрок пятого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’
вчера, 10:15
Красивые попытки Фуше и Шевцова: лучшие моменты матча «Динамо» и «Енисея-СТМ»
8 июня, 21:07ВидеоСпортс"
United Rugby Championship. 1/2 финала. «Глазго» уступил «Буллс», «Ленстер» обыграл «Стормерс»
6 июня, 20:19
Андрис Беккер о победе над «Локомотивом»: «В очередной раз сами себе все усложнили»
6 июня, 18:47
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 10:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Рекомендуем