Чемпионат России по регби. 5-й тур. «Слава-МАР» обыграла «ВВА-Подмосковье», «Локомотив» уступил «Стреле-Ак Барс», «Динамо» победило «Енисей-СТМ»
«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» на чемпионате России по регби.
6 и 8 июня прошли матчи пятого тура чемпионата Росси по регби-2026.
Спортс’’ показал два матча в прямом эфире.
5-й тур
6 июня
Слава-МАР – ВВА-Подмосковье – 23:7 (18:0)
Слава-МАР: попытки – Самхарадзе (3), Баженов, штрафные – Баженов.
ВВА-Подмосковье: попытки – Безматерных, реализации – Крылаткин.
Локомотив – Стрела-Ак Барс – 12:14 (7:0)
Локомотив: попытки – Гудок, Хубаев, реализации – Сергей Янюшкин.
Стрела-Ак Барс: попытки – Людик, Тромп, реализации – Стинкамп (2).
8 июня
Динамо – Енисей-СТМ – 20:17 (20:7)
Динамо: попытки – Дорофеев, Фуше, Шевцов, реализации – Фуше, штрафные – Фуше.
Енисей-СТМ: попытки – Оостхузен, Белослудцев, Месхи, реализации – Гайсин.
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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