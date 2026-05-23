Super Rugby. 15-й тур. «Харрикейнс» обыграли «Хайлендерс», «Вестерн Форс» победили «Фиджиан Друа», другие результаты

22 и 23 мая прошли матчи 15-го тура Super Rugby.
22 мая
Крусейдерс (Новая Зеландия) — Чифс (Новая Зеландия) — 36:32 (17:19)
Уоротас (Австралия) — Брамбис (Австралия) — 14:21 (0:14)
23 мая
Моана Пасифика (Новая Зеландия) — Редс (Австралия) — 31:33 (7:21)
Харрикейнс (Новая Зеландия) — Хайлендерс (Новая Зеландия) — 45:28 (28:14)
Вестерн Форс (Австралия) — Фиджиан Друа (Фиджи) — 19:15 (7:12)
Турнирное положение: Харрикейнс – 55 очков (13 игр), Чифс – 46 (13), Блюз – 38 (13), Крусейдерс – 36 (13), Брамбис – 33 (13), Редс – 32 (13), Уоротас – 27 (13), Вестерн Форс – 26 (13), Хайлендерс – 24 (14), Фиджиан Друа – 21 (13), Моана Пасифика – 5 (13).
Источник: Спортс''
С учетом отрыва теперь у Кейнс не просматривается мотивация на последний тур, у Крестов есть еще шансы зацепиться даже за топ-3.
И вот сейчас ключевой матч в определени состава на плей-офф. Если Тахс проиграют, на 99% все решится.