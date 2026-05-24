  • Кубок России по регби. 1/4 финала. «Локомотив» выбил «Стрелу-Ак Барс», ЦСКА уступил «Динамо» и другие результаты
«Локомотив» обыграл «Стрелу-Ак Барс» в четвертьфинале Кубка России по регби.

23 и 24 мая прошли четвертьфинальные матчи Кубка России по регби.

Спортс’’ показывал три матча в прямом эфире.

Кубок России по регби-2026

1/4 финала

23 мая, суббота

Локомотив – Стрела-Ак Барс – 23:17 (16:5)

Локомотив: попытки – Нтсила, Хлутков, Мюллер, штрафные – Янюшкин (2), реализации – Янюшкин.

Стрела-Ак Барс: попытки – Хохлов, Карзанов, Людик, реализации – Мараис.

ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 12:68 (0:35)

ВВА-Подмосковье: попытки – Панарин, Крылаткин, реализации – Крылаткин.

Красный Яр: попытки – Сангинов (3), Де Вит (2), Сухин, Лунгиса, Кузеро, Чабан, Борзенков, реализации – Таумалоло (6), Смит (3).

Слава-МАР – Енисей-СТМ – 5:64 (0:42)

Слава-МАР: попытки – Грачев.

Енисей-СТМ: попытки – Чурашов (2), Кононов, Белослудцев, Симпликевич, Эстерхейзен, Темнов, Орлик, Илофф, реализации – Маслов (7), Будыченко, штрафные – Будыченко.

24 мая, воскресенье

ЦСКА – Динамо – 3:66 (3:28)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
Отличная игра Локомотива. Молодцы !
Вот так вот, отомстили Стреле за финал Кубка! Не смогли тогда себе кубок взять, так сейчас лишили его чемпионов!
Поздравляю Пензу с победой! Жду ЦСКА в пару к Локомотиву))
ага:)))
Пенза хороша по первому тайму.
Видимо, нет в руководстве ЦСКА человека, который любит регби. Иначе бы сыграли домашнее дерби с Динамо на ВЭБ-Арене. Тем более футбол уже кончился, за поле можно не волноваться.
ВЭБ Арена принадлежит ПФК ЦСКА, поэтому они никого туда и не пускают. А ВТБ Арена в собственности банка ВТБ и ВФСО Динамо.
Вот и происходит буквальное убийство газона на Славе, в самом начале сезона. Второй матч за два дня подряд!
С оттяжкой по времени, но Пенза просто красавцы_)
Команды разного уровня, что тут скажешь. ЦСКА удачи в борьбе за титул Высшей лиги, а Динамо - в борьбе за чемпионство и кубок.
Какой счёт?
разгромный...
За Локомотив 👏👏👏
Самый интересный матч ЗАВТРА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВВА не торт !!!!!!!!!!!!!!!!
ВВА сейчас это мягкая булочка для всех остальных команд
Всё так ☝️
