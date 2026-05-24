Кубок России по регби. 1/4 финала. «Локомотив» выбил «Стрелу-Ак Барс», ЦСКА уступил «Динамо» и другие результаты
23 и 24 мая прошли четвертьфинальные матчи Кубка России по регби.
Спортс’’ показывал три матча в прямом эфире.
Кубок России по регби-2026
1/4 финала
23 мая, суббота
Локомотив – Стрела-Ак Барс – 23:17 (16:5)
Локомотив: попытки – Нтсила, Хлутков, Мюллер, штрафные – Янюшкин (2), реализации – Янюшкин.
Стрела-Ак Барс: попытки – Хохлов, Карзанов, Людик, реализации – Мараис.
ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 12:68 (0:35)
ВВА-Подмосковье: попытки – Панарин, Крылаткин, реализации – Крылаткин.
Красный Яр: попытки – Сангинов (3), Де Вит (2), Сухин, Лунгиса, Кузеро, Чабан, Борзенков, реализации – Таумалоло (6), Смит (3).
Слава-МАР – Енисей-СТМ – 5:64 (0:42)
Слава-МАР: попытки – Грачев.
Енисей-СТМ: попытки – Чурашов (2), Кононов, Белослудцев, Симпликевич, Эстерхейзен, Темнов, Орлик, Илофф, реализации – Маслов (7), Будыченко, штрафные – Будыченко.
24 мая, воскресенье
ЦСКА – Динамо – 3:66 (3:28)
Прямые трансляции регби на Спортсе’’
Комментарии