Джейпи Нил: «Мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть»

Джейпи Нил оценил камбэк «Стрелы-Ак Барс» в матче с «Енисеем-СТМ» на ЧР по регби.

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил оценил камбэк команды в матче с «Енисеем-СТМ» в третьем туре чемпионата России по регби (33:33).

После первого тайма «Стрела » уступала 0:28, но выиграла второй тайм со счетом 33:5.

«Сегодня получились два разных тайма. В первом нам не хватало энергии, дисциплины и желания победить. Но, к счастью, в регби играют 80 минут, а не 40. Во втором тайме мы смогли собраться и догнать соперника.

В перерыве я не так много сказал команде: попросил играть друг за друга и за команду, показать, за что мы вообще здесь боремся. Затем уже несколько более опытных игроков зарядили команду на второй тайм.

Если учитывать, что мы начали вторую половину, проигрывая 28 очков, то эту ничью можно принять. Но, разбирая игру, скажу, что мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть. Мы рассмотрим подготовку к этому матчу и разберемся, почему все сложилось иначе», – рассказал Джейпи Нил.

