  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Джейпи Нил: «Мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть»
0

Джейпи Нил: «Мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть»

Джейпи Нил оценил камбэк «Стрелы-Ак Барс» в матче с «Енисеем-СТМ» на ЧР по регби.

Главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил оценил камбэк команды в матче с «Енисеем-СТМ» в третьем туре чемпионата России по регби (33:33).

После первого тайма «Стрела» уступала 0:28, но выиграла второй тайм со счетом 33:5.

«Сегодня получились два разных тайма. В первом нам не хватало энергии, дисциплины и желания победить. Но, к счастью, в регби играют 80 минут, а не 40. Во втором тайме мы смогли собраться и догнать соперника.

В перерыве я не так много сказал команде: попросил играть друг за друга и за команду, показать, за что мы вообще здесь боремся. Затем уже несколько более опытных игроков зарядили команду на второй тайм.

Если учитывать, что мы начали вторую половину, проигрывая 28 очков, то эту ничью можно принять. Но, разбирая игру, скажу, что мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть. Мы рассмотрим подготовку к этому матчу и разберемся, почему все сложилось иначе», – рассказал Джейпи Нил.

Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
logoЕнисей-СТМ
logoСтрела-Ак Барс
Джейпи Нил

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В перерыве я не так много сказал команде: все русские слова что успел выучить, и это сработало.
Регби в Telegram
Материалы по теме
Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»
17 мая, 11:46
Чудо-камбэк с 0:28: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ»
17 мая, 11:33Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026: «Динамо» лидирует после 3-го тура
17 мая, 10:32
Рекомендуем
Главные новости
Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»
17 мая, 11:46
Чудо-камбэк с 0:28: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ»
17 мая, 11:33Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026: «Динамо» лидирует после 3-го тура
17 мая, 10:32
Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Стрела-Ак Барс» сыграла вничью с «Енисеем-СТМ», уступая 0:28 после первого тайма, другие результаты
17 мая, 10:30
United Rugby Championship. 18-й тур. «Ленстер» разгромили «Оспрейс», «Манстер» обыграл «Лайонс», другие результаты
16 мая, 21:15
Super Rugby. 14-й тур. «Чифс» разгромили «Хайлендерс», «Блюз» уступили «Харрикейнс», другие результаты
16 мая, 13:25
Андрей Сорокин: «Очень понравилось, что сегодня команда не бросила играть и боролась до последней минуты»
15 мая, 19:07
Ульрих Бейерс: «В целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться»
15 мая, 19:03
Николай Гилев – лучший игрок второго тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’
15 мая, 08:22
Российский регбист Кирилл Фраиндт продлил контракт с французским клубом «Ла-Рошель»
14 мая, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 10:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Рекомендуем