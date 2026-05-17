  • Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»
Первухин оценил камбэк «Стрелы» в матче с «Енисеем-СТМ» на ЧР по регби.

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин оценил камбэк «Стрелы-Ак Барс» в матче с красноярской командой в третьем туре чемпионата России по регби (33:33).

После первого тайма «Стрела» уступала 0:28, но выиграла второй тайм со счетом 33:5.

«Игра была отдана сопернику по разным причинам. И причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим.

В итоге я благодарю соперника, рад за болельщиков – хороший матч, интересный.

Ничья незакономерна. С таким первым таймом матч не проигрывают, а с таким вторым – матч не достают. Здесь есть несколько идеологических вариантов. Но ничья. Получилось, как получилось.

Повторюсь: причина такого результата, конечно, в «Енисее», но не только в нем», – рассказал Первухин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Александр Первухин

вот это поворот....то есть игра была отдана потому что кому-то не понравился счёт 1го тайма...???
им сделали предложение от которого они не смогли отказатья ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
то есть это был слив и договорняк я правильно понял первухина ???!!!!!!!!!!!!!!
как по мне, он уже не знает какую отмазку придумать и начинает говорить что попало
может быть...
Енисей продолжает и продолжает принципиально не бить штрафные
ну как говорится "горбатого могила исправит"
Вопрос один- цена вопроса
Фу, фигню какую говорит...
Надо работать, в т.ч. над психологией, а не валить на третьи стороны. Уважаемого мужчину такие заявления не красят.
дедушке можно, он в своей реальности
Конечно, такой задел упустить - никакие нервы не выдержат. От обиды ещё и не такое скажешь)))
Не совсем поняла, что Первухин имел в виду... На мой взгляд, именно Енисей упустил явное преимущество, слил 2-ой тайм, расслабился (а соперник прибавил). Какие причины тут ещё могут быть?
Желаю ребятам в следующих играх собраться, и не искать виноватых на стороне!
Я точно знаю, кому не понравился результат первого тайма - ДжейПи. Он во всем виноват))))
У Первухина опять судьи виноваты ?
