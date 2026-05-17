Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»

Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин оценил камбэк «Стрелы-Ак Барс» в матче с красноярской командой в третьем туре чемпионата России по регби (33:33).

После первого тайма «Стрела» уступала 0:28, но выиграла второй тайм со счетом 33:5.

«Игра была отдана сопернику по разным причинам. И причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим.

В итоге я благодарю соперника, рад за болельщиков – хороший матч, интересный.

Ничья незакономерна. С таким первым таймом матч не проигрывают, а с таким вторым – матч не достают. Здесь есть несколько идеологических вариантов. Но ничья. Получилось, как получилось.

Повторюсь: причина такого результата, конечно, в «Енисее», но не только в нем», – рассказал Первухин.