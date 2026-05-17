Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»
Главный тренер «Енисея-СТМ» Александр Первухин оценил камбэк «Стрелы-Ак Барс» в матче с красноярской командой в третьем туре чемпионата России по регби (33:33).
После первого тайма «Стрела» уступала 0:28, но выиграла второй тайм со счетом 33:5.
«Игра была отдана сопернику по разным причинам. И причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим.
В итоге я благодарю соперника, рад за болельщиков – хороший матч, интересный.
Ничья незакономерна. С таким первым таймом матч не проигрывают, а с таким вторым – матч не достают. Здесь есть несколько идеологических вариантов. Но ничья. Получилось, как получилось.
Повторюсь: причина такого результата, конечно, в «Енисее», но не только в нем», – рассказал Первухин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
им сделали предложение от которого они не смогли отказатья ???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
то есть это был слив и договорняк я правильно понял первухина ???!!!!!!!!!!!!!!
ну как говорится "горбатого могила исправит"
Надо работать, в т.ч. над психологией, а не валить на третьи стороны. Уважаемого мужчину такие заявления не красят.
Желаю ребятам в следующих играх собраться, и не искать виноватых на стороне!