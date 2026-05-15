Андрей Сорокин: «Очень понравилось, что сегодня команда не бросила играть и боролась до последней минуты»

Главный тренер «ВВА-Подмосковье» Андрей Сорокин оценил поражение команды от «Красного Яра» в третьем туре чемпионата России по регби (32:40).

«В нашей игре сегодня были положительные моменты. Мы можем прибавлять, но сейчас лавка не позволяет нам это сделать. В команде много травмированных, надеюсь это скоро исправится.

Мне очень понравилось, что сегодня команда не бросила играть и боролась до последней минуты и это принесло результат.

На следующей неделе нам снова предстоит игра против «Красного Яра», на сей раз на Кубок России. Думаю, там нам придется еще тяжелее», – рассказал Сорокин.

«Нам пока что тяжело дается защита в коридорах и схватках, но мы прибавляем с каждой игрой и сегодня уже было меньше брака в этих компонентах. Если получиться добиться прогресса в этих вопросах, то кубковый матч против «Красного Яра» можем выиграть.

Сильная сторона «ВВА» — это скорость игры и принятия решений. За счет этого случилась и моя попытка. Казаков увидел свободное пространство, дал мне мяч и все. Так же было сегодня и в других случаях. Мы заносим за счет скорости — это наше ключевое преимущество над другими командами», – отметил игрок «ВВА-Подмосковье» Сергей Мотов.

