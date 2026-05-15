  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Ульрих Бейерс: «В целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться»
0

Ульрих Бейерс: «В целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «ВВА-Подмосковье» на ЧР по регби.

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс оценил победу команды над «ВВА-Подмосковье» в третьем туре чемпионата России по регби (40:32).

«У нас была задача победить с бонусом, достичь этого не получилось. Мы хорошо начали в первом тайме, но снова допустили много ошибок, как и в двух стартовых турах, поэтому и не получилось добыть желаемый результат.

Не могу сказать, что команда прибавила с начала сезона в чем-то конкретно, но в целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться», – сказал Бейерс.

«Не могу сказать, что доволен игрой, хотели другой результат. Знали, что «ВВА» дома будет хорошо играть, были к этому готовы, но весь второй тайм отдали сопернику. Какой-то конкретный переломный момент не выделю, просто расслабились и начали пропускать», – отметил игрок «Красного Яра» Хушнуд Сангинов.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» – «Красный Яр»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
logoВВА-Подмосковье
Ульрих Бейерс
logoКрасный Яр
logoЧемпионат России по регби
Хушнуд Сангинов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ульрих!Ты лютая днина!Бутор-ТОП-тренер,в сравнении с тобой!
Регби в Telegram
Материалы по теме
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026: «Динамо» лидирует после 3-го тура
вчера, 10:32
Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Стрела-Ак Барс» сыграла вничью с «Енисеем-СТМ», уступая 0:28 после первого тайма, другие результаты
вчера, 10:30
Трансляции регби на Спортсе’’: «ВВА-Подмосковье» чуть не одолела «Красный Яр», «Слава» крупно проиграла «Динамо»
15 мая, 17:21ВидеоСпортс"
Рекомендуем
Главные новости
Джейпи Нил: «Мы должны были сегодня победить. Необходимо сразу выходить на поле и играть»
вчера, 11:52
Первухин о камбэке «Стрелы»: «Игра была отдана по разным причинам, и причины эти не только в нашей команде. Видимо, счет первого тайма не понравился многим»
вчера, 11:46
Чудо-камбэк с 0:28: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Енисея-СТМ»
вчера, 11:33Видео
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026: «Динамо» лидирует после 3-го тура
вчера, 10:32
Чемпионат России по регби. 3-й тур. «Стрела-Ак Барс» сыграла вничью с «Енисеем-СТМ», уступая 0:28 после первого тайма, другие результаты
вчера, 10:30
United Rugby Championship. 18-й тур. «Ленстер» разгромили «Оспрейс», «Манстер» обыграл «Лайонс», другие результаты
16 мая, 21:15
Super Rugby. 14-й тур. «Чифс» разгромили «Хайлендерс», «Блюз» уступили «Харрикейнс», другие результаты
16 мая, 13:25
Андрей Сорокин: «Очень понравилось, что сегодня команда не бросила играть и боролась до последней минуты»
15 мая, 19:07
Николай Гилев – лучший игрок второго тура чемпионата России по регби по версии Спортса’’
15 мая, 08:22
Российский регбист Кирилл Фраиндт продлил контракт с французским клубом «Ла-Рошель»
14 мая, 13:44
Ко всем новостям
Последние новости
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 10:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Рекомендуем