Ульрих Бейерс: «В целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться»

Бейерс оценил победу «Красного Яра» над «ВВА-Подмосковье» на ЧР по регби.

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс оценил победу команды над «ВВА-Подмосковье» в третьем туре чемпионата России по регби (40:32).

«У нас была задача победить с бонусом, достичь этого не получилось. Мы хорошо начали в первом тайме, но снова допустили много ошибок, как и в двух стартовых турах, поэтому и не получилось добыть желаемый результат.

Не могу сказать, что команда прибавила с начала сезона в чем-то конкретно, но в целом наша игра улучшается, хотя мы и не в той точке, где хотим находиться», – сказал Бейерс.

«Не могу сказать, что доволен игрой, хотели другой результат. Знали, что «ВВА» дома будет хорошо играть, были к этому готовы, но весь второй тайм отдали сопернику. Какой-то конкретный переломный момент не выделю, просто расслабились и начали пропускать», – отметил игрок «Красного Яра» Хушнуд Сангинов.

