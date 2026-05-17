United Rugby Championship. 18-й тур. «Ленстер» разгромили «Оспрейс», «Манстер» обыграл «Лайонс», другие результаты
United Rugby Championship
18-й тур
15 мая
Кардифф Блюз (Уэльс) — Стормерс (ЮАР) — 22:16 (17:10)
Ольстер (Ирландия) — Глазго Уорриорс (Шотландия) — 22:26 (12:21)
Эдинбург (Шотландия) — Коннахт (Ирландия) — 5:26 (0:19)
16 мая
Шаркс (ЮАР) — Дзебре (Италия) — 54:19 (26:7)
Буллс (ЮАР) — Бенеттон (Италия) — 45:19 (26:12)
Ленстер (Ирландия) — Оспрейс (Уэльс) — 68:14 (28:7)
Скарлетс (Уэльс) — Дрэгонс (Уэльс) — 35:35 (14:22)
Манстер (Ирландия) — Лайонс (ЮАР) — 24:17 (17:14)
Турнирное положение: Глазго – 64 очка (18 игр), Ленстер – 62 (18), Стормерс – 60 (18), Буллс – 58 (18), Манстер – 55 (18), Кардифф Блюз – 55 (18), Лайонс – 54 (18), Коннахт – 54 (18), Ольстер – 52 (18), Шаркс – 45 (18), Оспрейс – 39 (18), Эдинбург – 38 (18), Бенеттон – 33 (18), Скарлетс – 27 (18), Дрэгонс – 25 (18), Дзебре – 15 (18).
