Super Rugby. 14-й тур. «Чифс» разгромили «Хайлендерс», «Блюз» уступили «Харрикейнс», другие результаты
15 и 16 мая прошли матчи 14-го тура Super Rugby.
15 мая
Чифс (Новая Зеландия) – Хайлендерс (Новая Зеландия) – 42:12 (21:7)
16 мая
Фиджиан Друа (Фиджи) – Уоротас (Австралия) – 35:50 (7:36)
Блюз (Новая Зеландия) – Харрикейнс (Новая Зеландия) – 24:47 (0:21)
Вестерн Форс (Австралия) – Редс (Австралия) – 19:14 (7:7)
Турнирное положение: Харрикейнс – 50 очков (13 игр), Чифс – 45 (12), Блюз – 38 (13), Крусейдерс – 32 (12), Брамбис – 29 (12), Редс – 28 (12), Уоротас – 26 (12), Хайлендерс – 24 (13), Вестерн Форс – 22 (12), Фиджиан Друа – 20 (12), Моана Пасифика – 4 (12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
