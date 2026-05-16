  Чемпионат России по регби. 3-й тур. «ВВА-Подмосковье» уступило «Красному Яру», «Слава» сыграет с «Динамо», «Стрела-Ак Барс» против «Енисея-СТМ»
Чемпионат России по регби. 3-й тур. «ВВА-Подмосковье» уступило «Красному Яру», «Слава» сыграет с «Динамо», «Стрела-Ак Барс» против «Енисея-СТМ»

«Стрела-Ак Барс» сыграет с «Енисеем-СТМ» в 3-м туре чемпионата России по регби.

С 15 по 17 мая проходят матчи третьего тура чемпионата России по регби.

Спортс’’ покажет две встречи в прямом эфире.

Чемпионат России по регби

3-й тур

15 мая

ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 32:40 (8:28)

ВВА-Подмосковье: попытки: Товмасян (2), Мотов, Казаков, Джураев, реализации – Казаков (2), штрафные – Казаков.

Красный Яр: попытки – Сангинов (2), Магомедов, Попов, Даценко, Кузеро, реализации – Таумалоло (4), Семенов.

16 мая

Слава – Динамо – 16.00

17 мая

Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 11.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026

Прямые трансляции регби на Спортсе''

Записи трансляций регби

Опубликовал: Антон Пилясов
Вот что новый стадион с монинцами сделал!) Молодцы ВВА!
а с Яром что ???? )
морально подавил трибунами))
С любым российским тренером Яр играл бы не хуже! Что там делает Ульрих Беерс - непонятно!
Деньги отмывает с Чупровым)
Что это было 🤪🤪🤪???
Как это развидеть...
Что случилось с яром ? Они решили проиграть ?
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
