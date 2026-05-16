Чемпионат России по регби. 3-й тур. «ВВА-Подмосковье» уступило «Красному Яру», «Слава» сыграет с «Динамо», «Стрела-Ак Барс» против «Енисея-СТМ»
«Стрела-Ак Барс» сыграет с «Енисеем-СТМ» в 3-м туре чемпионата России по регби.
С 15 по 17 мая проходят матчи третьего тура чемпионата России по регби.
Спортс’’ покажет две встречи в прямом эфире.
3-й тур
15 мая
ВВА-Подмосковье – Красный Яр – 32:40 (8:28)
ВВА-Подмосковье: попытки: Товмасян (2), Мотов, Казаков, Джураев, реализации – Казаков (2), штрафные – Казаков.
Красный Яр: попытки – Сангинов (2), Магомедов, Попов, Даценко, Кузеро, реализации – Таумалоло (4), Семенов.
16 мая
Слава – Динамо – 16.00
17 мая
Стрела-Ак Барс – Енисей-СТМ – 11.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘
Опубликовал: Антон Пилясов
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот что новый стадион с монинцами сделал!) Молодцы ВВА!
Вот что новый стадион с монинцами сделал!) Молодцы ВВА!
а с Яром что ???? )
а с Яром что ???? )
морально подавил трибунами))
С любым российским тренером Яр играл бы не хуже! Что там делает Ульрих Беерс - непонятно!
С любым российским тренером Яр играл бы не хуже! Что там делает Ульрих Беерс - непонятно!
Деньги отмывает с Чупровым)
Что это было 🤪🤪🤪???
Что это было 🤪🤪🤪???
Как это развидеть...
Как это развидеть...
Что случилось с яром ? Они решили проиграть ?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем