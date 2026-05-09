  • Ульрих Бейерс: «Стрела-Ак Барс» играла на наших ошибках, а мы теряли мяч в конце»
Ульрих Бейерс: «Стрела-Ак Барс» играла на наших ошибках, а мы теряли мяч в конце»

Бейерс оценил поражение «Красного Яра» от «Стрелы-Ак Барс» в матче ЧР.

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс оценил поражение команды от «Стрелы-Ак Барс» во втором туре чемпионата России по регби (7:31).

«В первой половине матча у нас было много шансов заработать очки. Много раз заходили в 22 метра соперника, хорошо атаковали, но теряли мяч в конце. Если быть честным, «Стрела-Ак Барс» играла на наших ошибках. В матчах высокого уровня нельзя так тратить шансы, это чревато поражением.

Мы приехали в Казань, чтобы показать лучшую игру, чем в прошлом туре. В некоторых аспектах мы действительно прибавили, и это радует.

Сезон только стартовал. Начали мы его медленно, и есть много над чем работать. Сегодня мы хорошо действовали в схватке, неплохо ставили молы, хорошо атаковали, единственное, что теряли мячи в конце», – рассказал Бейерс.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoКрасный Яр
logoЧемпионат России по регби
Ульрих Бейерс
logoСтрела-Ак Барс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А что вы на сборах делали? У вас сплошные ошибки и ошибки. Что вы тренировали? Пасы вперед? Коридоры чужим?
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
10 мая, 16:07
Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо»
10 мая, 16:05
Джейпи Нил: «Хочу поздравить всех с Днем Победы. С моего приезда в Россию не устаю удивляться, насколько это масштабный праздник»
9 мая, 15:17
Дубли Гилева и Шевцова: лучшие моменты матча «Динамо» и «ВВА-Подмосковье»
10 мая, 17:27Видео
Кушнарев о победе над «ВВА-Подмосковье»: «Доволен собранностью команды и тем, как она подошла к этому ответственному матчу»
10 мая, 17:21
Андрей Сорокин: «Мы можем играть лучше, чем в двух стартовых турах чемпионата России»
10 мая, 17:18
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2026
10 мая, 16:07
Чемпионат России по регби. 2-й тур. «Стрела-Ак Барс» победила «Красный Яр», «Локомотив» обыграл «Славу-МАР», «ВВА-Подмосковье» уступило «Динамо»
10 мая, 16:05
Покер Мюллера по попыткам: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Славы-МАР»
10 мая, 15:01Видео
Максим Толмачев: «Если находишься в атаке всего 5-10% игрового времени, то сложно рассчитывать на победу»
10 мая, 14:50
Янюшкин о покере Мюллера: «Мы нашли его идеальное место на поле, хотя изначально брали на другую позицию»
10 мая, 14:46
United Rugby Championship. 17-й тур. «Ленстер» обыграл «Лайонс», «Коннахт» победил «Манстер» и другие результаты
9 мая, 20:53
Топ-проход Людика после паса Давыдова: лучшие моменты матча «Стрелы-Ак Барс» и «Красного Яра»
9 мая, 15:44Видео
Евгений Мишечкин: «Самые лучшие ожидания от матча за Суперкубок. Давно живем в предвкушении этого финала»
24 апреля, 10:15
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября 2025, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа 2025, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
11 мая 2025, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая 2025, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
26 апреля 2025, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
7 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
26 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
