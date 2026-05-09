Ульрих Бейерс: «Стрела-Ак Барс» играла на наших ошибках, а мы теряли мяч в конце»

Главный тренер «Красного Яра» Ульрих Бейерс оценил поражение команды от «Стрелы-Ак Барс» во втором туре чемпионата России по регби (7:31).

«В первой половине матча у нас было много шансов заработать очки. Много раз заходили в 22 метра соперника, хорошо атаковали, но теряли мяч в конце. Если быть честным, «Стрела-Ак Барс» играла на наших ошибках. В матчах высокого уровня нельзя так тратить шансы, это чревато поражением.

Мы приехали в Казань, чтобы показать лучшую игру, чем в прошлом туре. В некоторых аспектах мы действительно прибавили, и это радует.

Сезон только стартовал. Начали мы его медленно, и есть много над чем работать. Сегодня мы хорошо действовали в схватке, неплохо ставили молы, хорошо атаковали, единственное, что теряли мячи в конце», – рассказал Бейерс.